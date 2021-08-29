Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021)

29.08.2021 - 07:04
Ay İkizler burcunda, gıybetin dibi!
Alın elinize şöyle serin içecekleri, gölge bir yerde başkaları hakkında tatlı tatlı sevdiklerinizle dedikodu yapın biraz. Ruhunuza iyi gelir.
Koç
Bugün canınızı hiçbir şeyin sıkmasına müsaade etmeyin. Sevgiliniz olsa da olmasa da kocaman bir yüreğe sahipsiniz. Koy verin kendinizi bugün.
Boğa
Herkes sevgilisiyle kol kola siz iş yapın çalışın demiyorum ama bugün para konusunda enteresan gelişmeler olabilir. Tatil falan demeyin çalışın.
İkizler
Sizden bu aralar aşk konusunda iyi bir performans beklerken, siz dönüp durup milletin arkasını topluyorsunuz. Bence yapmayın.
Yengeç
Bugün iş düşünmek veya gelen telefonlara cevap vererek iş konuşmak olmasın. Mecburen işlere düşebilirsiniz, işten uzak durun.
Aslan
Derhal bırakın işi gücü sevgiliniz için bir şey yapın. Veya bir sevgili bulun. Hadi hadi kalkın. Oturup yaşlanmayın öyle o koltukta.
Başak
Şu tatil günü, resmi makamlardan veya büyük kuruluşlardan olumlu sözler duyabilirsiniz. İşin kokusunu alacak durumlar söz konusu olabilir.
Terazi
Çevrenizle hallolacak işiniz varsa hemen girişin bu işlere. Günü duygusal, yapış yapış geçirmeyin. Aklınız işte olursa kazanan siz olursunuz.
Akrep
Para konusunda yapmamanız gerekenleri bugün bir kez daha düşünün. Bol keseden dağıtmamaya bakın bütçenizi. Harcamalara dikkat.
Yay
Bugün ilişkiler konusunda olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Aman boş verin hayat kısa koy verin gitsin.
Oğlak
Kendinizi biraz olayların akışına bırakın diyeceğim ama bu durum da gerginliğe ve karamsarlığa kayma durumunuz var. Biraz rahat olun.
Kova
Sağlık konusunda boyun ve boyunla ilgili şikayetlerinizi görmemezlikten gelmeye kalkmayın. Kötü olanı şimdiden düzeltmek elinizde.
Balık
Duygusal anlamda hoş gelişmeler olabilir ama diğer yandan da kaş yaparken göz de çıkabilir. En iyisi siz popüler lafa kanın akışa bırakın.