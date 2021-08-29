Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

29.08.2021 - 07:04

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 1

Ay İkizler burcunda, gıybetin dibi!

Alın elinize şöyle serin içecekleri, gölge bir yerde başkaları hakkında tatlı tatlı sevdiklerinizle dedikodu yapın biraz. Ruhunuza iyi gelir.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 2

Koç

Bugün canınızı hiçbir şeyin sıkmasına müsaade etmeyin. Sevgiliniz olsa da olmasa da kocaman bir yüreğe sahipsiniz. Koy verin kendinizi bugün.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Herkes sevgilisiyle kol kola siz iş yapın çalışın demiyorum ama bugün para konusunda enteresan gelişmeler olabilir. Tatil falan demeyin çalışın.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Sizden bu aralar aşk konusunda iyi bir performans beklerken, siz dönüp durup milletin arkasını topluyorsunuz. Bence yapmayın.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Bugün iş düşünmek veya gelen telefonlara cevap vererek iş konuşmak olmasın. Mecburen işlere düşebilirsiniz, işten uzak durun. 

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Derhal bırakın işi gücü sevgiliniz için bir şey yapın. Veya bir sevgili bulun. Hadi hadi kalkın. Oturup yaşlanmayın öyle o koltukta.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 7

Başak

Şu tatil günü, resmi makamlardan veya büyük kuruluşlardan olumlu sözler duyabilirsiniz. İşin kokusunu alacak durumlar söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Çevrenizle hallolacak işiniz varsa hemen girişin bu işlere. Günü duygusal, yapış yapış geçirmeyin. Aklınız işte olursa kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Para konusunda yapmamanız gerekenleri bugün bir kez daha düşünün. Bol keseden dağıtmamaya bakın bütçenizi. Harcamalara dikkat.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün ilişkiler konusunda olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Aman boş verin hayat kısa koy verin gitsin.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Kendinizi biraz olayların akışına bırakın diyeceğim ama bu durum da gerginliğe ve karamsarlığa kayma durumunuz var. Biraz rahat olun.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 12

Kova

Sağlık konusunda boyun ve boyunla ilgili şikayetlerinizi görmemezlikten gelmeye kalkmayın. Kötü olanı şimdiden düzeltmek elinizde.

Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2021) - 13

Balık

Duygusal anlamda hoş gelişmeler olabilir ama diğer yandan da kaş yaparken göz de çıkabilir. En iyisi siz popüler lafa kanın akışa bırakın.

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