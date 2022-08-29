Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2022)

Haberler 29.08.2022 - 00:19
Jüpiter retro hareketine başladı, mevcut problem ve sorunları gözden geçirmeniz için bazı şeyleri gözünüze sokabilir. Dikkate almakta yarar var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İş hayatında detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir, sorumluluklarınızda artış olması mümkün.
BOĞA
Dekorasyon ve döşeme ile ilgili konular üzerine odaklanabilirsiniz, ev yaşamınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.
İKİZLER
Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, sahip olduğunuz kaynakları gözden geçirebilirsiniz.
YENGEÇ
Yakın çevrenizle alakadar olmanız gerekebilir. Kısa seyahat ve ziyaretler söz konusu olabilir.
ASLAN
Finansal konulardaki tutumunuzu değiştirebilir, birikim araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.
BAŞAK
Konuşkan ve cıvıl cıvıl hissedebilirsiniz, sevinç kaynağı olabilecek durumlara yardım etmeniz olası.
TERAZİ
Kendi kendinize konuşmalar bugün daha yoğun olabilir, başkalarının anlayışına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.
AKREP
Kıvrak zekanız ve pratiklerinizle karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz, kalabalık ortamların gözdesi olmanız mümkün.
YAY
İş hayatında girişimcilik fikriniz varsa, kadınlar tarafından destek görmeniz olası, alçakgönüllü tavırları abartmamakta fayda var.
OĞLAK
Köklenmek istediğiniz bir yere odaklanabilir, hedeflerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz.
KOVA
Duygusal kararların somut sonuçları karşısında şaşırmamak için dikkatli olmakta yarar var.
BALIK
Eşinizin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilir, kendinizi anlatmak yerine anlaşılmak isteyebilirsiniz.