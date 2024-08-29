Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün tüm gün Ay Yengeç burcundaki seyahatine devam edecek. Bu durum ev, aile konularının daha fazla ön planda olmasına sebep olabilir. Merkür durağan pozisyonunu korurken bugün iletişim konusunda kesin ve net yargılar ortaya çıkabilir ve ilişkilerde karşılıklı olarak beklentiler karşılanamayabilir.

Venüs ve Neptün’ün karşıtlık pozisyondaki durumu istediğiniz bir şeyi almak, ulaşmak konusunda engeller veya belirsizlikler çıkarabilir. İlişkiler ve sevgi konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.