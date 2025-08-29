Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2025)

Yengeç: Bugün evinizle veya yaşam alanınızla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Bu bir taşınma, tadilat ya da dekoratif bir değişiklik olabilir. Fiziksel ortamınızı düzenlemek, ruhsal rahatlamanıza da katkı sağlayacak. Aileyle olan ilişkilerde bazı konular netleşebilir. Duygusal yüklerinizi hafifletmek için doğru zaman. Aşk hayatınızda ise karşınızdaki kişinin sizi gerçekten anladığını hissettiğiniz bir an yaşayabilirsiniz. Bu farkındalık, duygusal bağlarınızı güçlendirecek. Geçmişe takılı kalmak yerine bugün ve geleceğe odaklanmak, sizi daha huzurlu ve yapıcı biri haline getirecek.