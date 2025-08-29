Günlük burç yorumları (29 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün hareket alanınız daralmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu, sizi zorlayan koşullardan sıyrılıp odaklanmanız gereken noktaları görmenize yardımcı olacak. Özellikle maddi konularda bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Gereksiz harcamalardan uzak durmak bugün için kritik. Aşk hayatınızda ise geçmişte yaşanan bir kırgınlık yeniden gündeme gelebilir. Fakat bu kez daha olgun bir bakışla olaylara yaklaşarak kalıcı bir çözüm üretebilirsiniz. Duygularınızı bastırmak yerine uygun bir dille ifade etmek, karşı tarafın sizi daha iyi anlamasını sağlayacaktır.