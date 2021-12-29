Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 00:25

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 1

Sonunda Jüpiter Balık Burcunda.

Ve 2022’nin en muhteşem haberi, şans gezegeni rahat ettiği burçta bize çok daha güzel zamanlar vaat edecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 2

Koç

Başkalarının olaylara yaklaşımını yargılamayın. Bırakın herkes bildiği yoldan gitsin. Uyarın ama karışmayın derim.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 3

Boğa

Ama öncelikle yüzünüzü güldürmeye bakın, siz mutlu olmazsanız kimseyi de mutlu edemezsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 4

İkizler

Duygularınızın sizi ele geçirmesine ve sizi yanlış yola yönlendirmesine izin vermeyin. Daha akılcı, daha mantıklı davranmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Başkasının yükünü üstlenmeyin hemen. Hele suçu sürekli kendinizde aramaktan da vazgeçin. Haksızlık etmeyin kendinize.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 6

Aslan

Kendinizi kollamaya gayret edin. Sevgiye ve kendi iyiliğinize odaklanın. Bu arada öyle oturduğunuz yerden kimsenin servis vermesini de beklemeyin

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 7

Başak

Bugün biraz halsiz olmanız muhtemel. Yorgunluğunuzu atmak, kafanızı dinlemek için kendinize mola zamanları ayırın.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 8

Terazi

Yeni yıl için hazırlık telaşına girdiyseniz çok yüklenmemeye bakın kendinize. Her şey de mükemmel olacak değil ya!

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 9

Akrep

Yeni yıl için daha fazla ve daha güzelini kendiniz için hayal edin. 2022’de hayal ettikleriniz sürpriz bir biçimde önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 10

Yay

Eşinizle veya sevgilinizle olan ilişkinize bugün dikkat edin. Manasız bir konuşma tırmanıp tartışmaya dönebilir.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Kendinize daha çok zaman ayırmak için uzata uzata yaptığınız şu işlerden artık kurtulun derim. Bu kadar da çalışkan olmayıverin bu aralar.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 12

Kova

Bugün hiçbir şey net gelmeyebilir gözünüze. Evet bu biraz can sıkıcı olabilir. Ama ne olursa olsun akışa bırakın kendinizi, faydasını göreceksiniz.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021) - 13

Balık

Yeni yıla kimlerle gireceğiniz konusunda artık bir karar verin ve istemediğiniz insanların yanında olmaktansa yalnız kalmayı tercih edin.

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