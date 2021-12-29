Günlük burç yorumları (29 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 00:25
Sonunda Jüpiter Balık Burcunda.
Ve 2022’nin en muhteşem haberi, şans gezegeni rahat ettiği burçta bize çok daha güzel zamanlar vaat edecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Başkalarının olaylara yaklaşımını yargılamayın. Bırakın herkes bildiği yoldan gitsin. Uyarın ama karışmayın derim.
Boğa
Ama öncelikle yüzünüzü güldürmeye bakın, siz mutlu olmazsanız kimseyi de mutlu edemezsiniz.
İkizler
Duygularınızın sizi ele geçirmesine ve sizi yanlış yola yönlendirmesine izin vermeyin. Daha akılcı, daha mantıklı davranmaya çalışın.
Yengeç
Başkasının yükünü üstlenmeyin hemen. Hele suçu sürekli kendinizde aramaktan da vazgeçin. Haksızlık etmeyin kendinize.
Aslan
Kendinizi kollamaya gayret edin. Sevgiye ve kendi iyiliğinize odaklanın. Bu arada öyle oturduğunuz yerden kimsenin servis vermesini de beklemeyin
Başak
Bugün biraz halsiz olmanız muhtemel. Yorgunluğunuzu atmak, kafanızı dinlemek için kendinize mola zamanları ayırın.
Terazi
Yeni yıl için hazırlık telaşına girdiyseniz çok yüklenmemeye bakın kendinize. Her şey de mükemmel olacak değil ya!
Akrep
Yeni yıl için daha fazla ve daha güzelini kendiniz için hayal edin. 2022’de hayal ettikleriniz sürpriz bir biçimde önünüze gelebilir.
Yay
Eşinizle veya sevgilinizle olan ilişkinize bugün dikkat edin. Manasız bir konuşma tırmanıp tartışmaya dönebilir.
Oğlak
Kendinize daha çok zaman ayırmak için uzata uzata yaptığınız şu işlerden artık kurtulun derim. Bu kadar da çalışkan olmayıverin bu aralar.
Kova
Bugün hiçbir şey net gelmeyebilir gözünüze. Evet bu biraz can sıkıcı olabilir. Ama ne olursa olsun akışa bırakın kendinizi, faydasını göreceksiniz.
Balık
Yeni yıla kimlerle gireceğiniz konusunda artık bir karar verin ve istemediğiniz insanların yanında olmaktansa yalnız kalmayı tercih edin.