Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 1

Kendinizi bugün gerginlikle, rahat olmak arasında bir yerde hissedebilirsiniz. Bırakın kendinizi hayata. Ne ise onu yaşayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Ortak gelirler konusunda bu aralar bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Ama bu problemlerin bir tek nedeni siz değilsiniz. Haksızlık etmeyin kendinize.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Çözüm bulmak, insanlara yardımcı olmak elbette çok saygın, kutsal bir davranış ama siz bir dönüp kendinize bakın sonra koşturun ona buna.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Evet belki bugün biraz kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz ama merak etmeyin bu durum geçici sadece sinirlerinize hakim olun yeter.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi çok fazla kasmamaya, durumu düzeltmek adına çevrenizi de yormayın derim.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Bugün aile büyükleriniz sizi sinir edebilir, manalı manasız konularda sabrınızı resmen sınayabilirler. Susup durumu idare edeceksiniz.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Bugün yakın çevrenizle düşünce ayrılığı içine girebilirsiniz ve bu sizi biraz gereksiz konuşmalar içine itebilir. Haklı olduğunuz konuda taviz vermeyin.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Evet nakit konusunda bu artalar başınız biraz ağrıyabilir. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye kaygılanabilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 9

AKREP

Paralar, paralar bozulmasın aralar… derler ya hani, işte bugün sizin için o aralar bozulabilir. Maddi konuda eşinize dostunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 10

YAY

İş ve para konusunda veya borç alıp verme konularında kararsızlıklar yaşamanız olası. Mümkünse bu ve buna benzer durumları erteleyin.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 12

KOVA

İş ve işverenlerle veya iş yaptığınız insanlarla güzel gelişmeler olabilir. ama siz yine de iyi niyetli durarak milletin angaryasını toparlamaya kalkmayın.

Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022) - 13

BALIK

Kendinizi bugün her şeyin altından kalkabilir hissedebilirsiniz. Ama bu durum bazen sizi gereğinden fazla yorabilir. Orantılı olun.

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