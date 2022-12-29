Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022)

Kendinizi bugün gerginlikle, rahat olmak arasında bir yerde hissedebilirsiniz. Bırakın kendinizi hayata. Ne ise onu yaşayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Ortak gelirler konusunda bu aralar bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Ama bu problemlerin bir tek nedeni siz değilsiniz. Haksızlık etmeyin kendinize.
BOĞA
Çözüm bulmak, insanlara yardımcı olmak elbette çok saygın, kutsal bir davranış ama siz bir dönüp kendinize bakın sonra koşturun ona buna.
İKİZLER
Evet belki bugün biraz kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz ama merak etmeyin bu durum geçici sadece sinirlerinize hakim olun yeter.
YENGEÇ
Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi çok fazla kasmamaya, durumu düzeltmek adına çevrenizi de yormayın derim.
ASLAN
Bugün aile büyükleriniz sizi sinir edebilir, manalı manasız konularda sabrınızı resmen sınayabilirler. Susup durumu idare edeceksiniz.
BAŞAK
Bugün yakın çevrenizle düşünce ayrılığı içine girebilirsiniz ve bu sizi biraz gereksiz konuşmalar içine itebilir. Haklı olduğunuz konuda taviz vermeyin.
TERAZİ
Evet nakit konusunda bu artalar başınız biraz ağrıyabilir. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye kaygılanabilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici.
AKREP
Paralar, paralar bozulmasın aralar… derler ya hani, işte bugün sizin için o aralar bozulabilir. Maddi konuda eşinize dostunuza dikkat edin.
YAY
İş ve para konusunda veya borç alıp verme konularında kararsızlıklar yaşamanız olası. Mümkünse bu ve buna benzer durumları erteleyin.
OĞLAK
Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın.
KOVA
İş ve işverenlerle veya iş yaptığınız insanlarla güzel gelişmeler olabilir. ama siz yine de iyi niyetli durarak milletin angaryasını toparlamaya kalkmayın.
BALIK
Kendinizi bugün her şeyin altından kalkabilir hissedebilirsiniz. Ama bu durum bazen sizi gereğinden fazla yorabilir. Orantılı olun.