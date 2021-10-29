Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 01:28

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 1

Güneş ile Satürn arasında zorlu kontak

Gereksiz risk almamaya gayret edin. Sonuçta güç savaşlarının ortasında hissedebilirsiniz kendinizi.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 2

Koç

Haftanın gerginliği iyiden iyiye üstünüze çökecek gibi görünüyor. Özellikle aşk meşk mevzularında gerginlik var.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 3

Boğa

Ailenizle para konusu varsa bugünü iş çözmek için kullanmamanızda fayda var. İşler biraz daha karışabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 4

İkizler

Adını koymalısın iletişimde, karşınızdaki insanlar tam olarak sizin onları nasıl gördüğü konusunda kafaları karışabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Dünden bugüne plandığınız her şey birbirine girebilir ve siz eliniz böğrünüzde kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kararlarınızda olabildiğince bugün özgür olun ama çıkar dengelerini korumaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 7

Başak

Psikolojinizi korumanız gereken bir günden geçiyorsunuz. Ağız dalışına girmemeye bakın.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 8

Terazi

İnternette yanlışlıklar yapmanız veya işleri karıştırmanız pek mümkün duruyor. Biraz daha dikkat.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 9

Akrep

Otorite figürleriyle tersleşmemeye gayret edin. Biraz oportünist olabilirseniz, kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 10

Yay

Yakın çevrenizle bir anda işin rengi değişebilir ve gülerken üzülür bir noktaya gelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Bugün vergi ve ödemeler konusunda biraz tatsız bir gün olabilir. Önleminizi almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 12

Kova

Uzun süreli görüşmelerinizin neticesinde aceleci olmayın. Ortak yapılacak işlerde biraz daha zaman verin kendinize.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021) - 13

Balık

Servis verdiğiniz veya aldığınız alanda bugün hayal kırıklığına açık bir gün. Çevreniz kolay memnun olmayabilir.

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