Günlük burç yorumları (29 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 01:28
Güneş ile Satürn arasında zorlu kontak
Gereksiz risk almamaya gayret edin. Sonuçta güç savaşlarının ortasında hissedebilirsiniz kendinizi.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Haftanın gerginliği iyiden iyiye üstünüze çökecek gibi görünüyor. Özellikle aşk meşk mevzularında gerginlik var.
Boğa
Ailenizle para konusu varsa bugünü iş çözmek için kullanmamanızda fayda var. İşler biraz daha karışabilir.
İkizler
Adını koymalısın iletişimde, karşınızdaki insanlar tam olarak sizin onları nasıl gördüğü konusunda kafaları karışabilir.
Yengeç
Dünden bugüne plandığınız her şey birbirine girebilir ve siz eliniz böğrünüzde kalabilirsiniz.
Aslan
Kararlarınızda olabildiğince bugün özgür olun ama çıkar dengelerini korumaya gayret edin.
Başak
Psikolojinizi korumanız gereken bir günden geçiyorsunuz. Ağız dalışına girmemeye bakın.
Terazi
İnternette yanlışlıklar yapmanız veya işleri karıştırmanız pek mümkün duruyor. Biraz daha dikkat.
Akrep
Otorite figürleriyle tersleşmemeye gayret edin. Biraz oportünist olabilirseniz, kazanan siz olursunuz.
Yay
Yakın çevrenizle bir anda işin rengi değişebilir ve gülerken üzülür bir noktaya gelebilirsiniz.
Oğlak
Bugün vergi ve ödemeler konusunda biraz tatsız bir gün olabilir. Önleminizi almanızda fayda var.
Kova
Uzun süreli görüşmelerinizin neticesinde aceleci olmayın. Ortak yapılacak işlerde biraz daha zaman verin kendinize.
Balık
Servis verdiğiniz veya aldığınız alanda bugün hayal kırıklığına açık bir gün. Çevreniz kolay memnun olmayabilir.