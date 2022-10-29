Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022)

Ay, Yay burcundaki hareketine devam ediyor. İlişkilerde diplomasi rüzgârları esebilir, uyumlu ortaklıklar kurabilirsiniz. Adalet ve hukuki konular gündeminizde olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Felsefi bir bakış açısını benimseyerek olayların arkasındaki sebeplere odaklanabilirsiniz. Sahip olduğunuz bilgi birikimi yetersiz gelebilir.
BOĞA
Kendinizle beraber diğer insanların da yeteneklerini açığa çıkarabileceğiniz zorlu durumlar yaşanabilir. Potansiyelinizin kapasitenizi arttırması mümkün.
İKİZLER
Diğer insanlarla kurduğunuz diyaloglarda doğal bir rehberlik üstlenerek motive edici konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Akışta olmak önem kazanabilir.
YENGEÇ
Farklı iş kollarındaki fırsatlar karşınıza çıkabilir. Tertipli ve düzenli bir çalışma ortamı sağlamak için düzenlemeleriniz olabilir.
ASLAN
Risk almaya hevesli olabilirsiniz. Keşif arzusu ile çeşitli maceralara atılımda bulunmanız olası.
BAŞAK
Aşırı kuralcı tavırlar ve zorlamalardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıkta bulunmaya ve yardımlaşmaya gönüllü olabilirsiniz.
TERAZİ
Sosyal projeler önem kazanabilir, iletişimde bilgi aktarımında bulunmaya özen gösterebilir anlatmak için büyük bir şevk duyabilirsiniz.
AKREP
Her şeyi kendiniz başarmayı hedefleyerek plan yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü maddi durumunuza bağlamanız söz konusu olabilir.
YAY
Entelektüel nitelikli sohbetlerde bulunarak farklı dünyaların kapısını aralayabilirsiniz. Yüksek amaçlar edinmeye istekli olabilirsiniz.
OĞLAK
Negatif düşüncelerden uzaklaşarak umutlu hissedebilirsiniz. Bağımsızlık amacı ile hareket etmeniz mümkün.
KOVA
Farklı fikirlerin paylaşıldığı ortak amaca hizmet eden gruplarda bulunabilirsiniz.
BALIK
Uyumlu ve entelektüel bir iş biçimini benimseyebilirsiniz. Kolay bir şekilde başarı elde edebilmek için gereken motivasyona sahip olabilirsiniz.