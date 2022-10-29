Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 1

Ay, Yay burcundaki hareketine devam ediyor. İlişkilerde diplomasi rüzgârları esebilir, uyumlu ortaklıklar kurabilirsiniz. Adalet ve hukuki konular gündeminizde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Felsefi bir bakış açısını benimseyerek olayların arkasındaki sebeplere odaklanabilirsiniz. Sahip olduğunuz bilgi birikimi yetersiz gelebilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Kendinizle beraber diğer insanların da yeteneklerini açığa çıkarabileceğiniz zorlu durumlar yaşanabilir. Potansiyelinizin kapasitenizi arttırması mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Diğer insanlarla kurduğunuz diyaloglarda doğal bir rehberlik üstlenerek motive edici konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Akışta olmak önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Farklı iş kollarındaki fırsatlar karşınıza çıkabilir. Tertipli ve düzenli bir çalışma ortamı sağlamak için düzenlemeleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Risk almaya hevesli olabilirsiniz. Keşif arzusu ile çeşitli maceralara atılımda bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Aşırı kuralcı tavırlar ve zorlamalardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıkta bulunmaya ve yardımlaşmaya gönüllü olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Sosyal projeler önem kazanabilir, iletişimde bilgi aktarımında bulunmaya özen gösterebilir anlatmak için büyük bir şevk duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 9

AKREP

Her şeyi kendiniz başarmayı hedefleyerek plan yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü maddi durumunuza bağlamanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 10

YAY

Entelektüel nitelikli sohbetlerde bulunarak farklı dünyaların kapısını aralayabilirsiniz. Yüksek amaçlar edinmeye istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Negatif düşüncelerden uzaklaşarak umutlu hissedebilirsiniz. Bağımsızlık amacı ile hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 12

KOVA

Farklı fikirlerin paylaşıldığı ortak amaca hizmet eden gruplarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ekim 2022) - 13

BALIK

Uyumlu ve entelektüel bir iş biçimini benimseyebilirsiniz. Kolay bir şekilde başarı elde edebilmek için gereken motivasyona sahip olabilirsiniz.

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