Günlük burç yorumları (29 Ekim 2025)

Boğa: Bugün zihinsel olarak derinleşme ve iç dünyanızla yüzleşme zamanı. Gündelik hayatın telaşı arasında kaçırdığınız bazı duygular yüzeye çıkabilir. Geçmişle ilgili bir konu ya da uzun süredir ertelediğiniz bir yüzleşme, sizi derinden etkileyebilir. Bu duygusal süreci bastırmak yerine fark etmek, kalıcı bir rahatlama getirecektir. Manevi konulara duyarlılığınız artabilir; meditasyon, dua ya da yaratıcı yazı çalışmaları sizi rahatlatabilir. Gizli kalan ya da kulislerde dönen bir gelişme kulağınıza gelebilir. Bu bilgiyi hemen eyleme dökmeyin, önce sezgilerinizi dinleyin.