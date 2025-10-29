Günlük burç yorumları (29 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün bireysel kimliğinizin öne çıkmasını istiyorsunuz. Kendinizi ifade etme arzunuz güçlü ve çevreniz üzerinde etkili olacaksınız. Ancak baskın bir tutum yerine, kararlı ve açık bir iletişim tarzı tercih etmeniz size daha çok şey kazandırır. Bugün özellikle toplum önünde görünür olacağınız durumlar söz konusu olabilir: sunum, toplantı, konuşma ya da bir etkinlikte liderlik. Cesaretiniz, başkalarına da ilham verebilir. Fiziksel olarak aktif olmak enerjinizi dengeleyebilir. Akşam saatlerinde sakinleşmek ve zihni boşaltmak için kısa bir mola verin.