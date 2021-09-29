Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021)

ntv.com.tr 29.09.2021 - 07:04
Sorumluluk alınacak bir gün
Satürn baba ve Güneş arasında olumlu bir ilişki var. İş bitirmek için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Zor bir gün. Maddi manevi anlamda kendinizi koruma altına almanızda fayda var. İnsanlarla iç içe olamamak iyi gelebilir.
Boğa
Para konusunda güzel haberler gelebilir ama yakın çevrenizden bazı rahatsız tipler sizi yoracak tavırlarda bulunabilir.
İkizler
Para konusunda kayıplar yaşamamak için bugün banka hesap numaranızı ve kredi kartınızı bir kasaya kilitleyin derim.
Yengeç
Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir.
Aslan
Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konular varsa gündeminizde pek de sevimli bir gün değil bu işler için. Mümkünse uzak kalın.
Başak
Bilgisayarınıza ve hafıza kartınıza vb. teknik şeylere çok dikkat edin, çünkü kötü kişilerin hedefinde olabilirsiniz.
Terazi
Bugün ne yaparsanız yapın ama işverenle veya iş konusunda yetkili olan birileri ile kesinlikle takışmayın derim. Kaybedebilirsiniz.
Akrep
Yani bugün pek de öyle detaylı işler çıkarmak için ideal bir gün değil. Hele bilginize dayalı işler varsa gündeminizde uzak durun derim.
Yay
Siz de bugün devlet daireleri veya büyük şirketlerle ilgili konularda uzak kalmanız gereken bir gündesiniz. Sevimsizlikler olabilir.
Oğlak
Bir yandan başarı bir yandan ağır eleştri bombardımanı altında kalacak olabilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapın yeter.
Kova
Yolculuk planlarınız varsa gerçekleştirmek için bugün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.
Balık
Konuşurken, bir şeyler anlatırken bugün kelimelerinizi doğru seçin derim. Siz akım derken birileri lokum diye anlayabilir.