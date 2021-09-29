Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 29.09.2021 - 07:04

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 1

Sorumluluk alınacak bir gün

Satürn baba ve Güneş arasında olumlu bir ilişki var. İş bitirmek için ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 2

Koç

Zor bir gün. Maddi manevi anlamda kendinizi koruma altına almanızda fayda var. İnsanlarla iç içe olamamak iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 3

Boğa

Para konusunda güzel haberler gelebilir ama yakın çevrenizden bazı rahatsız tipler sizi yoracak tavırlarda bulunabilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 4

İkizler

Para konusunda kayıplar yaşamamak için bugün banka hesap numaranızı ve kredi kartınızı bir kasaya kilitleyin derim.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 6

Aslan

Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konular varsa gündeminizde pek de sevimli bir gün değil bu işler için. Mümkünse uzak kalın.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 7

Başak

Bilgisayarınıza ve hafıza kartınıza vb. teknik şeylere çok dikkat edin, çünkü kötü kişilerin hedefinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün ne yaparsanız yapın ama işverenle veya iş konusunda yetkili olan birileri ile kesinlikle takışmayın derim. Kaybedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 9

Akrep

Yani bugün pek de öyle detaylı işler çıkarmak için ideal bir gün değil. Hele bilginize dayalı işler varsa gündeminizde uzak durun derim.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 10

Yay

Siz de bugün devlet daireleri veya büyük şirketlerle ilgili konularda uzak kalmanız gereken bir gündesiniz. Sevimsizlikler olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Bir yandan başarı bir yandan ağır eleştri bombardımanı altında kalacak olabilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapın yeter.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 12

Kova

Yolculuk planlarınız varsa gerçekleştirmek için bugün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2021) - 13

Balık

Konuşurken, bir şeyler anlatırken bugün kelimelerinizi doğru seçin derim. Siz akım derken birileri lokum diye anlayabilir.

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