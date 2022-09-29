Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 1

Ay Akrep burcundaki transitine devam ediyor. Duygu ve düşüncelerin derinliği kapalı bir tutum sergilemenize sebep olabilir. Uluslararası ilişkiler gündeminizde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Bilinmeyene yoğun merak duyabilir, kendinizi yeni maceraların peşine giderken bulabilirsiniz. Şüphecilik dozunda yararlı olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 3

BOĞA

İkili ilişkilerinizde anlaşılmaya ihtiyaç duyabilirsiniz ancak kendinizi sözcükler aracılığıyla ifade etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

İş yerinde dönen dedikodular kulağınıza gelebilir, kendinizden emin bir şekilde ilerlemeye devam edin derim.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Romantik ilişkilere ve yakın temasa duyarlı olabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak keyif verici olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Ailenizi ilgilendiren sorunları çözüme ulaştırabilir, büyükler arasında uzlaştırıcı rol üstlenebilirsiniz. Geçmişin izlerine dikkat etmekte fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Diğerleriyle olan iletişiminizde geçmiş deneyimlerin etkisi büyük olabilir, kişisel kaygılarınızı dizginlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Finansal kaynaklar ve ortaklı yatırımlar gündeminizde olabilir. Daha tutkulu ve hırslı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 9

AKREP

Hayata duygu penceresinden bakabilirsiniz, bu sebeple daha inatçı ve kapalı bir tutum sergilemeniz olası. Öznel yargılar iş başında.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 10

YAY

Sanılanın ötesinde dayanma gücünüzün olması sonuna kadar kullanmanız gerektiği anlamına gelmez, gerektiği yerde başkalarına gösterdiğiniz toleransı kendinize de tanıyabilmelisiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Karşı cinsin ilgini çekebilir, grup ve toplantılarda lider vasfına sahip olabilirsiniz. Destek alıp vermek için istek duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 12

KOVA

Statü ve mesleki konularda çalışmalarınız olabilir, saygın bir isme sahip olmayı hedef haline getirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022) - 13

BALIK

Yurtdışı ve Uluslaşası kontaklar kurabilirsiniz. Seyahatlerde bulunmanız farklı iş kollarında çalışma imkânları sunabilir.

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