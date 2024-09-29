Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün sabah 06:35 ile 12:41 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Herhangi bir şeyden sonuç beklemeden, dinlenme modunda olmak en doğrusu olacaktır.

Öğleden sonra yapacağınız işleri planlamak ve harekete geçmek daha doğru olabilir. Tutulma öncesi ay en zararlı olduğu fazda ilerlediği için, keskin tavır ve davranışlardan uzak durmak. Bugün eleştirel yönler daha fazla ön planda olabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün çocuklarınızın, flörtünüzün sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Duygularınızı ifade etmek isterken çok sert veya eleştirel davrandığınız konusunda geri bildirimler alabilirsiniz. İlişkinizi daha farklı bir boyuta taşımak adına harekete geçebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün evinizde aileniz ile vakit geçirmek isteyebilir, duygularınızı ifade edecek hobilerinize yönelebilirsiniz. Öğleden sonra ilişkiler konusunda gerginliklere dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün diğer insanlar ile iletişim kurarken tam anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Öğleden sonra aileniz ve eviniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde temizlik yapmak, işe yaramayan eşyaları toparlamak adına harekete geçebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün öğle saatlerine duygularınızı ifade etmek isteyebilir ve diğer insanların duygularını anlamak için çok fazla efor sarf edebilirsiniz. Finansal konulardaki tıkanıklıkları öğleden sonra çözmeye başlayacaksınız.

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün yapacağınız şeylere odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra alışveriş yapmak, finansal konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün öğle saatlerine kadar kendinizi toparlamakta güçlük çekebilirsiniz. Öğleden sonra duygularınızı ifade ederken eleştirel olmadığınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle partnerinizle olan ilişkinizde bu durum problemlere neden olabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün arkadaşlar ve çevrenizdeki insanlar ile yaptığınız programları iptal etmeniz gerekebilir. Öğleden sonra kendinizi dinlendirmek için masaj, spa veya hamam günü yapabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kendinizi ifade ederken diğer insanlar tarafından yanlış anlaşıldığınızı hissedebilirsiniz. Öğleden sonra bu durumu toparlamak adına harekete geçeceksiniz.  

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün öğle saatlerine kadar kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi ifade ederken çabanızın sonuçsuz kaldığını hissedebilirsiniz. Öğleden sonra kendinizi ifade etmek adına pek çok insan ile konuşmak ve fikir alışverişi yapmak isteyeceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün öğle saatlerine kadar banka hesaplarınız, güvenlik konuları ile ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra biraz daha serbest zaman geçirmek isteyeceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün öğle saatlerine kadar partneriniz, eşiniz ile aranızda uzlaşı sağlamak zor olabilir. Öğleden sonra bazı eşyalarınızı temizlemek, fazlalıklardan arınmak adına harekete geçebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün öğle saatlerine kadar sağlık, günlük rutinleriniz konusunda kafanızı toplamakta güçlük çekebilirsiniz. Öğleden sonra eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Eleştirel davranışlar karşısında tepkilerinizi gizlemekte güçlük çekebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER