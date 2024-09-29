Günlük burç yorumları (29 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün sabah 06:35 ile 12:41 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Herhangi bir şeyden sonuç beklemeden, dinlenme modunda olmak en doğrusu olacaktır.

Öğleden sonra yapacağınız işleri planlamak ve harekete geçmek daha doğru olabilir. Tutulma öncesi ay en zararlı olduğu fazda ilerlediği için, keskin tavır ve davranışlardan uzak durmak. Bugün eleştirel yönler daha fazla ön planda olabilir.