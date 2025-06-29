Günlük burç yorumları (29 Haziran 2025)

Koç: Bugün enerjini kontrol etmekte zorlanabilirsin. İçinde bulunduğun koşullardan hızla çıkmak, yeni şeyler denemek istiyorsun. Ancak biraz sabırlı olmalısın; her şey hemen gerçekleşmeyebilir. Günü plansız yaşamak yerine küçük bir program yapmak daha rahat ilerlemene yardımcı olur. Aşk hayatında tutkulu davranışlar sergileyebilirsin ama abartılı tepkilerden kaçın. Partnerinle kısa süreli gerginlikler yaşanabilir, fakat doğru bir dille bunları çözmen mümkün. Yalnızsan, cesur bir yaklaşım karşı tarafın dikkatini çekebilir. Fiziksel olarak aktif olmak, yürüyüşe çıkmak ya da spor yapmak seni dengeleyebilir. Ruhsal denge bugün en büyük ihtiyaçların arasında.