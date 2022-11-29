Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022)

Ay, gün boyunca boşlukta. Rehavete kapıldığınızı hissedebilir, akışın yavaşladığını düşünebilirsiniz. Önemli kararları ertelemenizde fayda var.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Kafa karıştıran bir belirsizlik söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda çeşitli aktivitelerde bulunarak uzaklaşmak istemeniz mümkün.
BOĞA
İş hayatında aile, özellikle anne desteği ile bulunduğunuz ortamda adınızdan söz ettirmeniz mümkün. Aile işi, birlikte çalışmak gibi gündemler olabilir.
İKİZLER
Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak, kendinizi geliştirmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak gibi istekleriniz olabilir. Olumlu haberler ile sevinmeniz mümkün.
YENGEÇ
Aşırı duygusal ve tepkisel davranmamanızda fayda var. Miras, sigorta ve finans gibi alanlarla işiniz olabilir.
ASLAN
Evlilik yaşamında ve romantik ilişkilerinizde duygusal bir doyuma ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızda verimli çalışmalarda bulunabilirsiniz.
BAŞAK
İşveren/patron gibi otorite figürleri ile uyumlu ve başarılı işler yapabilirsiniz. Sağlığınızın duygusal nabzınıza bağlı olduğunu söylemek mümkün.
TERAZİ
Güvende hissedip başınızı yaslayabileceğiniz insanlara çekilebilirsiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz.
AKREP
Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmak için girişimleriniz olabilir, ailecek yapılacak aktiviteler ilginizi çekebilir.
YAY
Önemsiz pek çok ayrıntı ile gereğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Seyahat ve geziler gündeme gelebilir.
OĞLAK
Dengeli bir yaşantı ve parasal anlamda bir güven anlayışı peşinde olabilirsiniz. Maddi değerlerle birlikte rahat hissedebilirsiniz.
KOVA
Çevreye karşı sorumluluklarınız sürekli şekil değiştirebilir. Uzun vadeli planlar yapmamanızda fayda var.
BALIK
Aşırı duygusallığı mantik ile bastırmaya çalışmanız mümkün ancak kalıcı ve kökllü değişiklik yapacak potansiyele sahip olabilirsiniz.