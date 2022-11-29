Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 1

Ay, gün boyunca boşlukta. Rehavete kapıldığınızı hissedebilir, akışın yavaşladığını düşünebilirsiniz. Önemli kararları ertelemenizde fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Kafa karıştıran bir belirsizlik söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda çeşitli aktivitelerde bulunarak uzaklaşmak istemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İş hayatında aile, özellikle anne desteği ile bulunduğunuz ortamda adınızdan söz ettirmeniz mümkün. Aile işi, birlikte çalışmak gibi gündemler olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak, kendinizi geliştirmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak gibi istekleriniz olabilir. Olumlu haberler ile sevinmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Aşırı duygusal ve tepkisel davranmamanızda fayda var. Miras, sigorta ve finans gibi alanlarla işiniz olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Evlilik yaşamında ve romantik ilişkilerinizde duygusal bir doyuma ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızda verimli çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İşveren/patron gibi otorite figürleri ile uyumlu ve başarılı işler yapabilirsiniz. Sağlığınızın duygusal nabzınıza bağlı olduğunu söylemek mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Güvende hissedip başınızı yaslayabileceğiniz insanlara çekilebilirsiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 9

AKREP

Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmak için girişimleriniz olabilir, ailecek yapılacak aktiviteler ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 10

YAY

Önemsiz pek çok ayrıntı ile gereğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Seyahat ve geziler gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Dengeli bir yaşantı ve parasal anlamda bir güven anlayışı peşinde olabilirsiniz. Maddi değerlerle birlikte rahat hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 12

KOVA

Çevreye karşı sorumluluklarınız sürekli şekil değiştirebilir. Uzun vadeli planlar yapmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022) - 13

BALIK

Aşırı duygusallığı mantik ile bastırmaya çalışmanız mümkün ancak kalıcı ve kökllü değişiklik yapacak potansiyele sahip olabilirsiniz.

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