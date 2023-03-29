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Günlük burç yorumları (29 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 1

Ay, yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün ailenizle ilgili ve yaşlılara hizmetle alakalı konuları bitirmek için harika bir zaman  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bugün kendinizle ilgilenmenin tam zamanı, kendiniz için bir şeyler yapmanız size gerçekten iyi gelecektir. Biraz daha sağlam durun.  

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 3

BOĞA

İçsel gücünüz, işlerinizin büyümesi hakkında zor kararlar vermenizi sağlayacaktır. Bir adım atmadan yine de bugün çok düşünmenizde fayda var.    

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Güçlü iş performansınızın bir sonucu olarak paranız artabilir. İnsanlardan taktir bekleyerek iş yapmamaya bakın bugün.  

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Yapacaklarınızla ilgili konuları artık bugün bir kenara bırakıp özellikle sevdiklerinizle yan yana olmak bugün size gayet iyi gelecek gibi görünmekte. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 6

ASLAN

Mali durumunuzu iyileştirecek daha akıllıca seçimler yapmak için parayı bir kenara koymayı seçeceksiniz. Evliyseniz sorunlar çıkabilir.  

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bugün yurtdışı konularında enteresan bir haber almanız mümkün. Aynı zamanda akademik konular hakkında da beklenmedik durumlar gelişebilir. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Olanaklarınız yardımıyla kendinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızın yardımıyla, zorluklara rağmen başarılı olabileceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 9

AKREP

Kendinizi güvende ve mutlu hissedeceksiniz. Tüm isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. O nedenle bugün olabildiğince pozitif düşünün. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 10

YAY

Profesyonel cephede, bugün size avantaj sağlayabilecek zor seçimler yapabileceksiniz. Ruh halinde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 11

OĞLAK

İş, kariyer, para konularında güzel bir olacak gibi durmakta. Karşı taraftan beklentileriniz varsa kendinizi zora sokmadan kendinizi ifade edin. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 12

KOVA

Öğrenciler çalışmaları ile ilgili mükemmel haberler alabilir. Özellikle önümüzdeki zamanlarda sınavlar için biraz daha dikkat! 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023) - 13

BALIK

Günlük rutininiz ve yerleşik programlarınız, can sıkıntınız ve olası sağlık sorunlarınız nedeniyle engellenebilir. Dikkat edin! 

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