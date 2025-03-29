Günlük burç yorumları (29 Mart 2025)

Yengeç: Bugün, çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Bir yanlış anlamadan ya da yanlış bir iletişimden kaçınmak için özen gösterin. İş hayatında ise daha önce başladığınız bir projede önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Birbirinize destek olmak, ilişkinizi derinleştirecek.