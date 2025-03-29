Günlük burç yorumları (29 Mart 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Mart 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün,bir süredir ertelediğiniz bir konuda karar almak için doğru bir zaman. İş hayatında, beklediğiniz yanıtlar ya da teklifler alabilirsiniz. Bu, kariyerinizde yeni bir yön almanıza olanak tanıyabilir.
Aşk hayatında ise sevdiğiniz kişiyle daha fazla vakit geçirmek size huzur verecek. İletişim konusunda açık olmanız, ilişkinizin gelişmesini sağlayacak.