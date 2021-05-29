Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 29.05.2021 - 07:29
Aşkınızı ilan edin!
Merkür ile Venüs arasındaki olumlu açı bugün sizi bir sevgi pıtırcığına çevirebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün kendiniz için daha pozitif düşünün. Sevgili koçlar özellikle beden sağlığınız için daha planlı olun derim.
Boğa
Yakın çevrenizle keyifli bir zaman geçirmeniz pek mümkün görünmekte o nedenle olabildiğince en azında bugün iletişimde kalın.
İkizler
Tatil falan demeden bir şekilde bugün gelişmek adına kendiniz için bir şeyler yapmaya bakın. Eksikleri tamamlama zamanı.
Yengeç
Aşk bugün sizden yana sevgili yengeçler. O nedenle özellikle uzun süreli ilişkilere başlamak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz.
Aslan
Bugün canım aslanlarım aşk konusunda hoş güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. O nedenle kendinize biraz özen gösterin.
Başak
Gökyüzü bugün size aşk diyor. Sevgili başaklar neden olmasın? Kendinizi daha iyi hissedebilmeniz mümkün. Değerlendirin bu zamanı.
Terazi
Bugün aile meselelerinin içinden geçmeniz olası. Size angarya gibi gelecek konuların içinde olabilirsiniz.
Akrep
Arkadaş ve yakın çevreyle bugün biraz hır gür olabilir. Dikkatinizi daha çok aşk konusu çekecek. Siz aşktan yana kalın derim.
Yay
Maddi anlamda enteresan gelişmeler olabilir. Bu arada ilişkinizi onarmak veya yeni bir ilişkiye başlamak içinde gayet iyi bir zaman.
Oğlak
Aşk konusunda sizin bugün temkinli olmanızda fayda var. Kendinizi salıp bırakmayın derim. Aklınızla davranmaya çalışın.
Kova
Çözümler üretebileceğiniz bir gün olabilir sevgili kovalar. O nedenle olabildiğince pozitif bakmaya çalışın çevrenize.
Balık
Sosyal hayatınızda ufaktan bir hareketlenme yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince yeni insanlarla tanışmaya bakın. Açılın biraz.