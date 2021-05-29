Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 29.05.2021 - 07:29

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 1

Aşkınızı ilan edin!

Merkür ile Venüs arasındaki olumlu açı bugün sizi bir sevgi pıtırcığına çevirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugün kendiniz için daha pozitif düşünün. Sevgili koçlar özellikle beden sağlığınız için daha planlı olun derim.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle keyifli bir zaman geçirmeniz pek mümkün görünmekte o nedenle olabildiğince en azında bugün iletişimde kalın.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Tatil falan demeden bir şekilde bugün gelişmek adına kendiniz için bir şeyler yapmaya bakın. Eksikleri tamamlama zamanı.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Aşk bugün sizden yana sevgili yengeçler. O nedenle özellikle uzun süreli ilişkilere başlamak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Bugün canım aslanlarım aşk konusunda hoş güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. O nedenle kendinize biraz özen gösterin.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 7

Başak

Gökyüzü bugün size aşk diyor. Sevgili başaklar neden olmasın? Kendinizi daha iyi hissedebilmeniz mümkün. Değerlendirin bu zamanı.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Bugün aile meselelerinin içinden geçmeniz olası. Size angarya gibi gelecek konuların içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Arkadaş ve yakın çevreyle bugün biraz hır gür olabilir. Dikkatinizi daha çok aşk konusu çekecek. Siz aşktan yana kalın derim.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 10

Yay

Maddi anlamda enteresan gelişmeler olabilir. Bu arada ilişkinizi onarmak veya yeni bir ilişkiye başlamak içinde gayet iyi bir zaman.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Aşk konusunda sizin bugün temkinli olmanızda fayda var. Kendinizi salıp bırakmayın derim. Aklınızla davranmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 12

Kova

Çözümler üretebileceğiniz bir gün olabilir sevgili kovalar. O nedenle olabildiğince pozitif bakmaya çalışın çevrenize.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sosyal hayatınızda ufaktan bir hareketlenme yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince yeni insanlarla tanışmaya bakın. Açılın biraz.

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