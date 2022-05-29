Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.05.2022 - 01:43
Ay Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Aşırı gösterişten uzak olmayı tercih edebilir, ilişkileriniz için çok fazla sorumluluğa gönüllülük hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Parayı harcarken oldukça akıllı yöntemler kullanabilirsiniz. Güzelliğe ve güzele sahip olma isteğiniz artabilir.
Boğa
Bulunduğunuz ortama ve oradaki insanlara uyumlu olabilirsiniz. İyi huylu ve yardımsever bir imaj çizmeniz mümkün.
İkizler
Duygularınızı bir kenara bırakıp, mantığınızla kararlar alabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olmayı başarırsanız, yeni fırsatlar yaratabilirsiniz.
Yengeç
Geniş aile toplantılarında bulunabilir, hatta siz tertip edebilirsiniz. Sarf edilen sözlerin altında yatan gerçekliği diğerlerinden daha güçlü algılamanız olası.
Aslan
Disiplinli olmak ile sert olmak arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olacak olaylar yaşayabilirsiniz.
Başak
Seçtiğiniz veya üzerine yoğunlaştığınız alanda tanınabilir, belirli bir kesime hitap eden çalışmalar yapabilirsiniz.
Terazi
Başkalarının değerleri ve ihtiyaçları konusunda adil kararlar verebilir, uzlaşı sağlayan taraf olabilirsiniz.
Akrep
Ruhsal ve duygusal sağlığınız ikili ilişkilerdeki mutluluk ve sabitliğe bağlı olabilir. Tarafsız değerlendirin kendinizi.
Yay
Kritik kararlar alma aşamasında olabilir, bundan dolayı stres yapabilirsiniz. Rutinlerinize sağlığınızı destekleyecek faktörler ekleyebilirsiniz.
Oğlak
Üretken faaliyetlerde bulunabilir, somut olarak sonuç görme isteğinizi tatmin edebilirsiniz.
Kova
Anne/baba veya önem arz eden kişilerin öncülüğünde kararlar alabilirsiniz. Taşınma veya bulunduğunuz ortamdan ayrılmanız söz konusu olabilir.
Balık
Kardeşleriniz ve komşularınızla olumlu etkileşimlerde bulunabilir, onlardan gelecek yardımı sevinçle alabilirsiniz.