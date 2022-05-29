Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.05.2022 - 01:43

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 1

Ay Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Aşırı gösterişten uzak olmayı tercih edebilir, ilişkileriniz için çok fazla sorumluluğa gönüllülük hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 2

Koç

Parayı harcarken oldukça akıllı yöntemler kullanabilirsiniz. Güzelliğe ve güzele sahip olma isteğiniz artabilir.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Bulunduğunuz ortama ve oradaki insanlara uyumlu olabilirsiniz. İyi huylu ve yardımsever bir imaj çizmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Duygularınızı bir kenara bırakıp, mantığınızla kararlar alabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olmayı başarırsanız, yeni fırsatlar yaratabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Geniş aile toplantılarında bulunabilir, hatta siz tertip edebilirsiniz. Sarf edilen sözlerin altında yatan gerçekliği diğerlerinden daha güçlü algılamanız olası.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Disiplinli olmak ile sert olmak arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 7

Başak

Seçtiğiniz veya üzerine yoğunlaştığınız alanda tanınabilir, belirli bir kesime hitap eden çalışmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Başkalarının değerleri ve ihtiyaçları konusunda adil kararlar verebilir, uzlaşı sağlayan taraf olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Ruhsal ve duygusal sağlığınız ikili ilişkilerdeki mutluluk ve sabitliğe bağlı olabilir. Tarafsız değerlendirin kendinizi.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 10

Yay

Kritik kararlar alma aşamasında olabilir, bundan dolayı stres yapabilirsiniz. Rutinlerinize sağlığınızı destekleyecek faktörler ekleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Üretken faaliyetlerde bulunabilir, somut olarak sonuç görme isteğinizi tatmin edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 12

Kova

Anne/baba veya önem arz eden kişilerin öncülüğünde kararlar alabilirsiniz. Taşınma veya bulunduğunuz ortamdan ayrılmanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2022) - 13

Balık

Kardeşleriniz ve komşularınızla olumlu etkileşimlerde bulunabilir, onlardan gelecek yardımı sevinçle alabilirsiniz.

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