Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün karar verme konusunda netlik kazanmak isteyebilirsin. Uzun süredir aklını kurcalayan konular artık çözüm yoluna girmeye başlıyor. Özellikle kariyer alanında önünü görmek isteyeceksin. Yeni bir teklif, pozisyon değişikliği ya da proje gündeminde olabilir. Cesaretin yüksek ama sabırla ilerlemek sana daha çok şey kazandıracak. Aileden destek görmek sana moral verebilir. Maddi anlamda yeni bir kazanç kapısı ufukta beliriyor. Aşk hayatında iniş çıkışlar olsa da duygularını açıkça ifade etmek işleri yoluna koyabilir. Bugün inisiyatif alman gereken ama acele etmemen gereken bir gün olacak.