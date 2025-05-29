Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2025)

Akrep

Görüşmeler, yazışmalar, kısa seyahatler ya da planlamalar ön planda olacak. Zihinsel olarak oldukça aktifsin ve bu, iş hayatında sana avantaj sağlar. Ancak dikkatin çabuk dağılabilir, bu nedenle önceliklerini iyi belirlemelisin. Kardeşler, kuzenler ya da yakın çevrenle daha fazla vakit geçirme fırsatın olabilir. Maddi olarak bir teklif alabilir ya da bir satış-kazanç sürecine dahil olabilirsin. Aşk hayatında partnerinle daha çok konuşmak, iletişimi güçlendirmek için uygun bir gün. Yalnızsan bir arkadaş ortamında tanışacağın biri ilgini çekebilir. Bugün kelimelerin gücünü kullan ve açık ol.