Günlük burç yorumları (29 Nisan 2021)

Hayallerinizi ifade edin
Neptün ile Merkür arasında olumlu bir açı oluşacak. Hayallerinizi dile getirin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün biraz uzak yerlerden size tatsız haberler gelebilir. O nedenle tevekkülle karşılayın. Bunun yanında maddi konuda bir anda savurganlık yapabilirsiniz.
Boğa
Eh artık özellikle otorite figürlerinin sizi bunaltmasından gına gelmiş olsa gerek. O nedenle bugün de mümkünse sessizliğinizi koruyun. Veya konuşacaksanız da tatlı dilli olun.
İkizler
Sevgili İkizler bugün eğer hayal gücünüzü kullanarak bir iş falan yapıyorsanız, dünyayı değiştirecek etkiye sahip olabilirsiniz. Yazarsanız yazın derim. Notlar alın. İyi bir performans olabilir.
Yengeç
Sevgili yengeçlerim, günlerdir üzerinizdeki ataletten bugün yavaş yavaş kurtulacaksınız gibi görünüyor. O nedenle kendinizi daha sosyal alanda var etmeye çalışın.
Aslan
İlişkiler konusunda biraz daha yapıcı olabileceğiniz bir zamana geldiniz. Artık sizin için güzel kapılar açılabilir. O nedenle hayırlı iyi haberler için biraz daha sabırlı olun derin.
Başak
Canım başaklar, bugün anneniz, babanız size hem müdahalede bulunabilir hem de fayda sağlamak adına harekette bulunabilir. O nedenle sizin da kafanız karışmış bir halde kalmanız olası.
Terazi
Sevgili teraziler aşk konusunda bugün bir tuhaflıklar yaşamanız pek mümkün. Gerçi aşkın nesi normaldir ki? O da ayrı bir mesele. O nedenle çok iyi tartmadan karşınızdakini hareket almayın.
Akrep
Sevgili akreplerim, evet manasız ve zorlu bir ayı bir bitiriyorsunuz ve eminim sinirleriniz harap ama bugün maddi konularda aklı başında gelişmeler olabilir. Fırsatları kollayın.
Yay
Sevgili yaylar bugün ne yerdesiniz ne göktesiniz bu çok belli. Bir yandan maddi anlamda hoş gelişmeler ve fırsatlar doğabilecekken siz diğer yandan çiçek, kelebek aklında olabilirsiniz.
Oğlak
Kendini biraz bırakın ve kenara çekilin mümkünse. Çünkü ne yaparsanız yapın bugünler biraz tatsız tuzsuz. O nedenle olacakları kanıksayıp biraz yukardan izleyin durumu.
Kova
Bugün para konusunda hayallerin gerçekleşebileceği, daha doğrusu hayallerinizin peşine takılabileceğiniz bir gün o nedenle korkmayın hayal kurmaktan ve kendinizi bırakın.
Balık
Sevgili balıklar bugün yakın çevreniz ve iş ortamındakiler size vıdı vıdı edebilirler. Herkesi toptan imha etmek isteyebilirsiniz. Bu durumlarda gerçekten hayallerle oyalayın kendinizi.