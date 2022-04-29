Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 1

Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Atılgan, hareketli ve coşkulu bir gün sizi bekliyor. Rekabetten ve yarıştan keyif alabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 2

Koç

Giyim tarzınıza farklılık katma, yeni saç stili gibi değişimler peşinde olabilirsiniz. Şık gömlekler ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 3

Boğa

Öfkenizi ve gerçek düşüncelerinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Basit düşünmek ve kabullenmek günün amacı olmalı.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 4

İkizler

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınıza liderlik etmeniz, derleyip toparlayan taraf olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 5

Yengeç

İş hayatınızın hızlı akışına ritim uydurmakta zorlanabilirsiniz. Yol gösterici bir rol üstlenebilir, duygusal anlamda destekleyici olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 6

Aslan

Hemen olsun dediğiniz önemli işler ve hukuki süreçlerde sabırsız davranabilirsiniz. İşleyişe güvenmeyi deneyerek huzursuzluğunuzu giderebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 7

Başak

Finansal kaygılarınızın size hükmetmesine izin vermeyin. Eksik yahut yetersiz olduğunu düşündüğünüz kaynaklar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 8

Terazi

Basit fakat etkili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İnce hareketlerin yoğun anlamları sizi mest edebilir.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 9

Akrep

Çalıştığınız işler monoton gelebilir, anlamsız olduğunu düşünebilirsiniz. Derinliğe sahip olan zihninizi spor gibi fiziksel aktivitelerle dinlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 10

Yay

Evinize adeta ışık saçılmasına sebep olan sevindirici haberler alabilir, resim ve müzik gibi ruha hitap eden sanatlarla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Gayrimenkul alım satımı gibi aileyi de ilgilendiren konularda şanslısınız. Olumlu gelişmeler ve fırsatlar olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 12

Kova

İletişimde hareretli dakikalar yaşanabilir, sükûneti koruma konusunda özensiz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022) - 13

Balık

Kendinizi ortaya koyarken daha sade ve yoğun bir tarz benimseyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı revize etme yoluna gidebilirsiniz.

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