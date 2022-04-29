Günlük burç yorumları (29 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 00:17
Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Atılgan, hareketli ve coşkulu bir gün sizi bekliyor. Rekabetten ve yarıştan keyif alabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Giyim tarzınıza farklılık katma, yeni saç stili gibi değişimler peşinde olabilirsiniz. Şık gömlekler ilginizi çekebilir.
Boğa
Öfkenizi ve gerçek düşüncelerinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Basit düşünmek ve kabullenmek günün amacı olmalı.
İkizler
Hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınıza liderlik etmeniz, derleyip toparlayan taraf olmanız gerekebilir.
Yengeç
İş hayatınızın hızlı akışına ritim uydurmakta zorlanabilirsiniz. Yol gösterici bir rol üstlenebilir, duygusal anlamda destekleyici olabilirsiniz.
Aslan
Hemen olsun dediğiniz önemli işler ve hukuki süreçlerde sabırsız davranabilirsiniz. İşleyişe güvenmeyi deneyerek huzursuzluğunuzu giderebilirsiniz.
Başak
Finansal kaygılarınızın size hükmetmesine izin vermeyin. Eksik yahut yetersiz olduğunu düşündüğünüz kaynaklar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.
Terazi
Basit fakat etkili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İnce hareketlerin yoğun anlamları sizi mest edebilir.
Akrep
Çalıştığınız işler monoton gelebilir, anlamsız olduğunu düşünebilirsiniz. Derinliğe sahip olan zihninizi spor gibi fiziksel aktivitelerle dinlendirebilirsiniz.
Yay
Evinize adeta ışık saçılmasına sebep olan sevindirici haberler alabilir, resim ve müzik gibi ruha hitap eden sanatlarla ilgilenebilirsiniz.
Oğlak
Gayrimenkul alım satımı gibi aileyi de ilgilendiren konularda şanslısınız. Olumlu gelişmeler ve fırsatlar olabilir.
Kova
İletişimde hareretli dakikalar yaşanabilir, sükûneti koruma konusunda özensiz olabilirsiniz.
Balık
Kendinizi ortaya koyarken daha sade ve yoğun bir tarz benimseyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı revize etme yoluna gidebilirsiniz.