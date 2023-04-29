Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor saat 13:52 ile 21:59 arasında boşlukta olacak ve sonrasında Başak burcuna geçiş yapacak. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 2

KOÇ

Bugün maddi konuda yapmanız gereken ne varsa yapın derim. Alacaklıysanız hatırlatın veya yeni para kapıları için biraz koşturun derim. Ama harcama yapmadan. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 3

BOĞA

Taşınma, yer değişiklikleri, seyahatler söz konusu olabilir. Finansal olarak bazı gelişmeler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 4

İKİZLER

Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, uzun süredir beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir. Veya bu konuyla ilgili düzel haberler alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün motivasyonunuz düşebilir, yalnız kalmak, çevrenizden ve kalabalık ortamlardan kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 6

ASLAN

Ekonomik meselelerde ilk adım, endişe etmemek olsun bugün. Sizden kısa vadeli borç isteyen herkesi görmezden gelin. Akrabalarınızla mücadele edebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 7

BAŞAK

Kardeş, akraba ve yakın arkadaşları ilgilendiren konular öne çıkabilir. İş ortamı, genel düzeniniz ve sağlığınızla ilgi toparlanma kararı alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 8

TERAZİ

Çalışma ortamı, iş arkadaşlarınızla daha olumlu bir gün gibi görünmekte. Bu anlamda hoş çalışmalar yapmanız olası. Çarpılmalara açık bir günde olduğunuzu da söyleyebiliriz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 9

AKREP

Evinizde daha fazla misafir ağırlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bekleyen işler hızlanabilir. Temkinli olmanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 10

YAY

Bugünü, yeni fikirleriniz ve projeleriniz hakkında anne babanıza güven vermek için kullanabilirsiniz. Bugünkü işiniz patronunuzdan övgü alabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 11

OĞLAK

Çalışma ortamınızda önemli değişimler, görev değişimleri, başvurular yapabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. İkili ilişkiler alanında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 12

KOVA

Bugün özellikle ortaklıklı işlere, mahkeme, resmi konulara dikkatiniz çekilebilir. Bu anlamda hızlı ve ani çözümler önünüze gelebilir. Eski başlayan işleri bitirmek için ideal. 

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023) - 13

BALIK

Patron, müdür gibi üstlerinizden yardım görebileceğiniz bir gün olabilir. Kalbi boş olanlar için yeni tanışmalar, yeni ilişki başlangıçları gündeme gelebilir.  

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