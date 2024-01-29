Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 1

Bugün Ay Başak burcundaki seyahatine devam ediyor, Mars, Merkür ve Uranüs gezegenleri arasında oluşturduğu Toprak üçgen açısı gerçekçi yönümüzün daha ön plana çıkacağını gösteriyor. Kova burcundaki Güneş, Boğa burcundaki Jüpiter ile dik açısına devam ediyor, kibir ve ego sorunları yaşanabilir. Ancak Jüpiter’in Venüs ile olan trine açısı eski değerlerin, hislerin hala sürdürülebilir olmasına imkân tanıyacak.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, çalışma arkadaşlarınızla beraber işinizi geliştirebilmek, kazançlarınızı arttırabilmek adına planlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız, partnerinizle olan planlarınızı gözden geçirecek ve günlük rutinlerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, ev ve aile yaşantınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. Üretken olacağınız bir gün, özellikle yatırım araçlarınızı düzenleyebilir, kariyerinizle ilgili konularda planlarınızı uygulamaya geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili duygularınızı, hissiyatınızı analiz edecek ve partnerinizle düşüncelerinizi paylaşacaksınız. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, yakın çevreniz ve ailenizle vakit geçirecek, evinizde bazı düzenlemeler yapacaksınız. iletişim konusunda yanlış anlaşılmalara neden olacak meseleler gündeme gelebilir ancak bunu düzeltme imkanınız olacak. Gayrimenkul alım, kiralama gibi konularda şanslı bir gün. Taşınmayı düşünüyorsanız bugün karar verebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, mali konularla ilgili planlamalar yapabilir, yeni anlaşmalar düzenleyebilirsiniz. Yakın çevreniz, partneriniz, arkadaşlarınızla hareket edeceğiniz bir gün olacak. Kısa yolculuklar yapabilir, sosyalleşebilirsiniz.  

 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün hayatınızda size değer veren insanların davranışları, yaklaşımları üzerine düşüneceksiniz. Yaptığınız işlerin değerini görebilmesi için güzel bir gün olacaktır ancak ortaklıklar konusunda sürtüşmeler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün kişisel bakımınızla ilgileneceksiniz. Diyete başlamak hem fiziksel bakımınız hem de kişisel gelişiminize katkı sağlayacak konularla ilgileneceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün duygularınızı görmezden gelebilir, içe kapanmış hissedebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizdeki deneyimlerinizle ilgili durum analizi yapacak, ailenizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, iş ve kariyer hayatınızla ilgili etrafınızdaki insanları organize etmek, arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Aile büyükleri ile yaşanan gerilimleri çözümleyebilmek için kardeşler ve yakın çevreden destek isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, çalışma hayatınız ve kariyerinizle ilgili farklı fırsatları değerlendirecek, finansal konularda rahatlama yaşayacaksınız. Çalışma arkadaşlarınız veya yakın çevrenizle gerginlikler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün eğitim, seyahat, finansal planlamalar yapabilir, beklenmedik güzel fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Ani ve abartılı harcamalar yapabilirsiniz, partnerinizle ufak çatışmalar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, gelirler konusunda şanslı bir gün, ortaklıklar neticesinde edindiğiniz kazançlarınız artabilir. Miras, sigorta, ödemeler konusunda planlar yapabilirsiniz. Bugün ortaklıklar ve partner ilişkilerinizde şanslı bir gün olacaktır. 

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, ortaklıklar ve partnerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız ve eşinizle beraber keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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