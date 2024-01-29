Günlük burç yorumları (29 Ocak 2024)

Bugün Ay Başak burcundaki seyahatine devam ediyor, Mars, Merkür ve Uranüs gezegenleri arasında oluşturduğu Toprak üçgen açısı gerçekçi yönümüzün daha ön plana çıkacağını gösteriyor. Kova burcundaki Güneş, Boğa burcundaki Jüpiter ile dik açısına devam ediyor, kibir ve ego sorunları yaşanabilir. Ancak Jüpiter’in Venüs ile olan trine açısı eski değerlerin, hislerin hala sürdürülebilir olmasına imkân tanıyacak.