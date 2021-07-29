Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021

29.07.2021 - 00:13
Koç
Bugün kendinizle birebir ilgili kararlar alırken kesinlikle daha dikkatli olmalısınız. Özellikle çekirdek aile meseleleri varsa düşünerek konuşun.
Boğa
Uyku düzensizliği ile ilgili sorun yaşıyorsanız bunun bir an önce çaresini bulmanızda fayda var önümüzdeki haftalar daha zorlayabilir.
İkizler
İnternet üzerinden iş bitirmek halletmek gibi bir durum varsa bu günü değerlendirin derim. Ayrıca yakın arkadaşlarınız sizi oyalayabilir.
Yengeç
İşinizle ve çalıştığınız insanlarla ilişkinizi bir kere daha organize etmeye kalkabilirsiniz bunu yaparken bir kere daha düşünmenizde fayda var.
Aslan
Yurtdışı seyahati düşünüyorsanız veya planlarınız varsa bu konuda hareket alabilirsiniz. Bugün bu konularda bir şeyler yapmak için uygun.
Başak
Miras veya pay edilemeyen gayrimenkul konuları varsa bu konuda güzel haberler almanız mümkün. İşi bilen insanlara kendinizi emanet edin.
Terazi
Bugün evlenseniz ne hoş olur. iş, ortaklık, evlilik kurmak için gökyüzü gülümsüyor. Ama Venüs’ün hizmetçi burçta olduğunu da unutmayın.
Akrep
Biraz daha sıkın dişinizi bir iki güne kadar angarya yapılacaklar listeniz daha da azalacak ve siz kendinizi çok daha toparlayacaksınız. Az sabır!
Yay
“Neden ilişkilerim hep yarım kalıyor? Neden doğru düzgün biri karşıma çıkmıyor?” diye kendinizi bugün sorgulayabilirsiniz. Sorgulamayın!
Oğlak
Geçmişe dair konular bugün açılıp açılıp önünüze dökülebilir. Bu konulardan ders çıkarmanın kesinlikle zamanı değil. Gerek yok!
Kova
Hafta sonu için şimdiden güzel bir plan yapın derim. Bugün rezervasyon yapmak, tur planları için ideal. Ama riske girmeden, kazalara dikkat!
Balık
Eğer yatırım konusunda kendinizi bugün doğru konumlandırırsanız emin olun kazanan siz olursunuz. Bir adım atmadan iyi düşünün ve yürüyün.