Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 29 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

29.07.2021 - 00:13

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 1
Mars Başak burcuna geçiyor

Sağlık konusunda daha dikkatli olmamız gereken bir dönem başlıyor. Bugün maddi konularda da her türlü gelişme olabilir.


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün kendinizle birebir ilgili kararlar alırken kesinlikle daha dikkatli olmalısınız. Özellikle çekirdek aile meseleleri varsa düşünerek konuşun.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Uyku düzensizliği ile ilgili sorun yaşıyorsanız bunun bir an önce çaresini bulmanızda fayda var önümüzdeki haftalar daha zorlayabilir.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 4

İkizler

İnternet üzerinden iş bitirmek halletmek gibi bir durum varsa bu günü değerlendirin derim. Ayrıca yakın arkadaşlarınız sizi oyalayabilir.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

İşinizle ve çalıştığınız insanlarla ilişkinizi bir kere daha organize etmeye kalkabilirsiniz bunu yaparken bir kere daha düşünmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Yurtdışı seyahati düşünüyorsanız veya planlarınız varsa bu konuda hareket alabilirsiniz. Bugün bu konularda bir şeyler yapmak için uygun.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 7

Başak

Miras veya pay edilemeyen gayrimenkul konuları varsa bu konuda güzel haberler almanız mümkün. İşi bilen insanlara kendinizi emanet edin.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bugün evlenseniz ne hoş olur. iş, ortaklık, evlilik kurmak için gökyüzü gülümsüyor. Ama Venüs’ün hizmetçi burçta olduğunu da unutmayın.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Biraz daha sıkın dişinizi bir iki güne kadar angarya yapılacaklar listeniz daha da azalacak ve siz kendinizi çok daha toparlayacaksınız. Az sabır!

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 10

Yay

“Neden ilişkilerim hep yarım kalıyor? Neden doğru düzgün biri karşıma çıkmıyor?” diye kendinizi bugün sorgulayabilirsiniz. Sorgulamayın!

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Geçmişe dair konular bugün açılıp açılıp önünüze dökülebilir. Bu konulardan ders çıkarmanın kesinlikle zamanı değil. Gerek yok!

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 12

Kova

Hafta sonu için şimdiden güzel bir plan yapın derim. Bugün rezervasyon yapmak, tur planları için ideal. Ama riske girmeden, kazalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz 2021 - 13

Balık

Eğer yatırım konusunda kendinizi bugün doğru konumlandırırsanız emin olun kazanan siz olursunuz. Bir adım atmadan iyi düşünün ve yürüyün.

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