Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.07.2022 - 00:01
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Öz bakım faaliyetleri ve özellikle saç kesimi için uygun bir gün.
Koç
Romantik ilişkiler yaşamak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz.
Boğa
Aile üyelerinizi gururlandıracak gelişmeler yaşanabilir, coşkulu kutlamalar ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
İkizler
Yakın çevrenizle bol sohbetli bir gün geçirebilirsiniz, bu sohbetlerde bire on katılarak anlatılması olası.
Yengeç
Kazançlarınızla doğru orantılı olarak değerli ve özel hissediyor olabilirsiniz.
Aslan
Kendi fikirlerinizi net ve cesur şekilde söyleyebilir, başkalarına da kolaylıkla kabul ettirebilirsiniz.
Başak
Herkese her şey için koşmaktan yorulabilir, şöyle bir köşeye çekilip düşünme kararı alabilirsiniz.
Terazi
Aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğiniz ekiplerde başarılı sonuçlar alabilir, sosyal organizasyonlarda boy gösterebilirsiniz.
Akrep
Hayatınıza yön verirken ebeveyn veya otorite figürlerinin etkisinde kalabilirsiniz.
Yay
Anlam ve amaç arayışında olabilirsiniz, kendinizi adamak istediğiniz konularla karşılaşmanız mümkün.
Oğlak
Gerçekçi bir bakış açısından uzaklaşabilir, başkalarına karşı daha pozitif bakabilirsiniz.
Kova
Bencil tavırlar, can sıkıcı bir hal alabilir, ben ile biz arasındaki dengeyi kurmaya çalışabilirsiniz.
Balık
Uzmanlaştıydınız alanlarda hak ettiğiniz beğeni ve takdire ulaşabilirsiniz.