Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.07.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 1

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Öz bakım faaliyetleri ve özellikle saç kesimi için uygun bir gün.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 2

Koç

Romantik ilişkiler yaşamak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Aile üyelerinizi gururlandıracak gelişmeler yaşanabilir, coşkulu kutlamalar ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Yakın çevrenizle bol sohbetli bir gün geçirebilirsiniz, bu sohbetlerde bire on katılarak anlatılması olası.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Kazançlarınızla doğru orantılı olarak değerli ve özel hissediyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Kendi fikirlerinizi net ve cesur şekilde söyleyebilir, başkalarına da kolaylıkla kabul ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 7

Başak

Herkese her şey için koşmaktan yorulabilir, şöyle bir köşeye çekilip düşünme kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğiniz ekiplerde başarılı sonuçlar alabilir, sosyal organizasyonlarda boy gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Hayatınıza yön verirken ebeveyn veya otorite figürlerinin etkisinde kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 10

Yay

Anlam ve amaç arayışında olabilirsiniz, kendinizi adamak istediğiniz konularla karşılaşmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Gerçekçi bir bakış açısından uzaklaşabilir, başkalarına karşı daha pozitif bakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 12

Kova

Bencil tavırlar, can sıkıcı bir hal alabilir, ben ile biz arasındaki dengeyi kurmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2022) - 13

Balık

Uzmanlaştıydınız alanlarda hak ettiğiniz beğeni ve takdire ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER