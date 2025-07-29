Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2025)

Koç: Bugün enerjin yüksek olsa da sabırsızlık gösterebilirsin. Hedeflerine ulaşmak için hızlı davranmak isteyeceksin ama unutma ki bazı süreçlerin olgunlaşması zaman ister. İş yerinde ya da projelerinde sonuç odaklı hareket etmek seni öne çıkarabilir, ancak iş birliğini göz ardı etmemelisin. Aşk hayatında ise biraz daha anlayışlı ve yumuşak olman gerekebilir. Partnerin senden empati bekliyor olabilir. Yalnızsan, ilk izlenimlere kapılmadan kişiyi biraz daha tanımaya zaman ayır. Bugün içinde güçlü bir itici güç var, ama bu enerjiyi kontrollü kullanmak sana kazandırır.