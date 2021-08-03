Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 3 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.08.2021 - 00:16

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 1

Ateşli, marjinal, hareketli bir gün

Her seferinde bizi şaşırtan Uranüs, güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs ile çarpıcı bir etkileşimde. Farklı olanı deneyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 2

Koç

İletişim ve kısa planlar yapmanız için ideal bir gün. O nedenle bugün özellikle göndermeniz, almanız gereken şeyler varsa yapın derim.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 3

Boğa

İş konusunda halletmeniz gereken meseleler varsa bugünlerde halletmenizde fayda var.  Hareketli bir gün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Bugün size iyi gelecek gibi görünmekte. Kendinizi daha güçlü ve hazır hissedebilirsiniz. Yaptıklarınızı parlatmak ortaya koymak için ideal bir gün. 

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Psikolojik olarak gergin bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe rahat olmaya çalışın. Alıngan tutum ve davranışlar gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Bugün eleştiri yapılacak bir gün değil. Güçlü, ama hiçbir işe yaramayacak hareketlerden kaçının. Yapılması gereken görevlere konsantre olun.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 7

Başak

İş konusunda hayli yoğun bir günden geçeceksiniz gibi görünmekte çevrenizdekilere daha iyi davranmaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Hakkınızda dedikodu yapılabilir ve siz bu konuda “hayır öyle değildi.” Diye başlayan cümlelerle kendinizi savunurken bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Bugün kazalara ve aynı zamanda yapacağınız ödemeler varsa dikkatli davranın. Savruk hareketler her açıdan sizi yorabilir.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 10

Yay

Hukuki konular veya ortaklıkla, evlilikle ilgili meseleler önünüze gelebilir. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var. Kendinizi koruyun bugün.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Tam olarak çalıştığınız veya hizmet alıp verdiğiniz insanlardan beklentinizi tam olarak belirleyin kafa karışıklığına açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 12

Kova

Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz?

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021 - 13

Balık

Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalar dikkat etmenizde fayda var.

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