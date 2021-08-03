Günlük burç yorumları - 3 Ağustos 2021

03.08.2021 - 00:16
Ateşli, marjinal, hareketli bir gün
Her seferinde bizi şaşırtan Uranüs, güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs ile çarpıcı bir etkileşimde. Farklı olanı deneyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İletişim ve kısa planlar yapmanız için ideal bir gün. O nedenle bugün özellikle göndermeniz, almanız gereken şeyler varsa yapın derim.
Boğa
İş konusunda halletmeniz gereken meseleler varsa bugünlerde halletmenizde fayda var. Hareketli bir gün sizi bekliyor.
İkizler
Bugün size iyi gelecek gibi görünmekte. Kendinizi daha güçlü ve hazır hissedebilirsiniz. Yaptıklarınızı parlatmak ortaya koymak için ideal bir gün.
Yengeç
Psikolojik olarak gergin bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe rahat olmaya çalışın. Alıngan tutum ve davranışlar gösterebilirsiniz.
Aslan
Bugün eleştiri yapılacak bir gün değil. Güçlü, ama hiçbir işe yaramayacak hareketlerden kaçının. Yapılması gereken görevlere konsantre olun.
Başak
İş konusunda hayli yoğun bir günden geçeceksiniz gibi görünmekte çevrenizdekilere daha iyi davranmaya çalışın.
Terazi
Hakkınızda dedikodu yapılabilir ve siz bu konuda “hayır öyle değildi.” Diye başlayan cümlelerle kendinizi savunurken bulabilirsiniz.
Akrep
Bugün kazalara ve aynı zamanda yapacağınız ödemeler varsa dikkatli davranın. Savruk hareketler her açıdan sizi yorabilir.
Yay
Hukuki konular veya ortaklıkla, evlilikle ilgili meseleler önünüze gelebilir. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var. Kendinizi koruyun bugün.
Oğlak
Tam olarak çalıştığınız veya hizmet alıp verdiğiniz insanlardan beklentinizi tam olarak belirleyin kafa karışıklığına açık bir gün.
Kova
Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz?
Balık
Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalar dikkat etmenizde fayda var.