Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 07:52
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. İş yapmaktan ziyade planlamak isteyebilir, yol gösterici roller üstlenebilirsiniz.
Koç
İlişkilerde baskın karakter olmak yerine daha yoldaş, daha ortak bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.
Boğa
İş hayatının monotonluğundan sıkılabilir, kaçamak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.
İkizler
Keyif alacağınız ortamlarda bulunmak ve hoş sohbetler etmek isteyebilirsiniz, anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir.
Yengeç
Ebeveyn figürlerinize karşı daha anlayışlı olabilir, daha yapıcı yaklaşacağınız durumlar geliştirebilirsiniz.
Aslan
Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.
Başak
Kendinizle ilgili derin muhakemeler söz konusu. Özeleştiri iyidir fakat dozunda olduğunu unutmayın.
Terazi
Duygusal anlamda beslenme arzunuz yoğun olabilir, yakın ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.
Akrep
İstek ve dileklerinizi gerçekleştirme potansiyeliniz oldukça yüksek ancak harekete geçmekte zorlanabilirsiniz.
Yay
Uzun soluklu proje ve çalışmalarınızın karşılığını alabilir, ödül niteliğinde gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Oğlak
Toplumsal imajınızı etkileyen duygusal kararlar alabilirsiniz, hassas olduğunuz konulara dikkat etmenizde fayda var.
Kova
Kendinizin daha iyi bir versiyonuna ulaşabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Balık
Maddi anlamda rahat hissetmek için çeşitli hesaplarla meşgul olabilirsiniz.