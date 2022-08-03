Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 07:52

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 1

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. İş yapmaktan ziyade planlamak isteyebilir, yol gösterici roller üstlenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 2

Koç

İlişkilerde baskın karakter olmak yerine daha yoldaş, daha ortak bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 3

Boğa

İş hayatının monotonluğundan sıkılabilir, kaçamak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Keyif alacağınız ortamlarda bulunmak ve hoş sohbetler etmek isteyebilirsiniz, anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Ebeveyn figürlerinize karşı daha anlayışlı olabilir, daha yapıcı yaklaşacağınız durumlar geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 7

Başak

Kendinizle ilgili derin muhakemeler söz konusu. Özeleştiri iyidir fakat dozunda olduğunu unutmayın.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Duygusal anlamda beslenme arzunuz yoğun olabilir, yakın ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 9

Akrep

İstek ve dileklerinizi gerçekleştirme potansiyeliniz oldukça yüksek ancak harekete geçmekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 10

Yay

Uzun soluklu proje ve çalışmalarınızın karşılığını alabilir, ödül niteliğinde gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Toplumsal imajınızı etkileyen duygusal kararlar alabilirsiniz, hassas olduğunuz konulara dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 12

Kova

Kendinizin daha iyi bir versiyonuna ulaşabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2022) - 13

Balık

Maddi anlamda rahat hissetmek için çeşitli hesaplarla meşgul olabilirsiniz.

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