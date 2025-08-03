Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün kendinizi toplumsal meselelerle daha çok ilgilenirken bulabilirsiniz. Yardım etmek, destek vermek ve bir grubun parçası olmak ruhunuza iyi gelecek. Ancak duygusal olarak çevrenizin enerjilerinden etkilenebilirsiniz, bu nedenle sınırlarınızı korumanız önemli. İş yerinde ekip çalışmaları ön plana çıkarken, yaratıcı fikirleriniz dikkat çekebilir. Aşk hayatınızda ise daha fazla paylaşım ve anlayış arayışı söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişinin bakış açısını dinlemek ilişkinize değer katabilir. Günün sonunda yalnız kalıp içsel olarak dinlenmek size iyi gelecek.