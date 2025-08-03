Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2025)

Boğa: Kariyerinizle ilgili konulara odaklanacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizden alacağınız geri bildirimler sizi hem motive edecek hem de daha ileriye taşıyacak adımlar için cesaret verecek. Güçlü duruşunuz ve sabırlı yaklaşımınızla zor bir işi kolaylıkla çözebilirsiniz. Aile üyeleriyle de kısa ama anlamlı konuşmalar yapmak ruhunuzu yumuşatacaktır. Aşk hayatınızda duygularınız daha netleşiyor, bu da bir konuda karar vermenize yardım edebilir. Bugün, kendi değerinizin daha fazla farkına varacağınız ve buna göre hareket edeceğiniz güçlü bir gün olabilir.