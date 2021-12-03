Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 09:07
Ay 15:00’e kadar boşlukta
Bugün bizi taşımayan inançlarımızı sorgulayıp, geride kalması gereken konuları artık bitirebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Birinin fikirlerinizi alıp uygulamaya koymasını beklerseniz, siz daha çok beklersiniz. İşleri bizzat kendiniz yoluna koymalısınız.
Boğa
Aileniz ve eski dostlarınızla vakit geçirmek ya da çok ihtiyaç duyulan bir tatil için seyahat etmenin olanaklarına bakın. Planlama yapabilirsiniz.
İkizler
Para ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağınız konusunda karar vermeniz zor olacak. Çevrenizi dinleyin ama nihai kararı siz verin.
Yengeç
Mesleki sorunlar görüşünüzü bugün bulandıracak gibi duruyor. Zaten kızsanız da şu an içinde bulunduğunuz çıkmazı düzeltiyor mu? Hayır.
Aslan
Zihinsel ve fiziksel olarak uyarıcı bulduğunuz insanlarla zaman geçirin. Her türlü zorluğu zevkle üstlenin ve her türlü rekabetle güç ve cesaretle yüzleşin.
Başak
Ailenizin, arkadaşlarınızın veya çevrenizin ihtiyaçları konusunda duyarsız kalmayın. Elinizden geleni ortaya koyarken de orantılı olun ama.
Terazi
Size daha uygun projelere veya faaliyetlere geçebilmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.
Akrep
Tam olarak nerede durduğunuzu öğrenin. Bu sadece kişisel hayatınız için değil, aynı zamanda inşa etmeye adadığınız projeler için de geçerli.
Yay
Bugün olmadık bir tartışma, arkadaşlık ve güven kaybına yol açabilir ve sizi pişmanlık duyabileceğiniz durumda bırakabilir. Dikkat!
Oğlak
Kendinize karşı bugün olabildiğince dürüst olun. Hep söylüyorum, değişim gereklidir. Korkmayın her değişim ille de zor olacak değil.
Kova
Mevcut durumunuzu iyileştirmek için düşündüğünüzden daha fazla seçeneğiniz var. Kararlarınıza güvenin ve o yolda yürüyün.
Balık
Bugün itibarınıza zarar verebilecek biriyle muhatap olabilirsiniz. Sizi savunmasız bir durumda bırakacak insanları çıkarın hayatınızdan.