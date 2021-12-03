Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 09:07

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 1

Ay 15:00’e kadar boşlukta

Bugün bizi taşımayan inançlarımızı sorgulayıp, geride kalması gereken konuları artık bitirebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 2

Koç

Birinin fikirlerinizi alıp uygulamaya koymasını beklerseniz, siz daha çok beklersiniz. İşleri bizzat kendiniz yoluna koymalısınız.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 3

Boğa

Aileniz ve eski dostlarınızla vakit geçirmek ya da çok ihtiyaç duyulan bir tatil için seyahat etmenin olanaklarına bakın. Planlama yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 4

İkizler

Para ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağınız konusunda karar vermeniz zor olacak. Çevrenizi dinleyin ama nihai kararı siz verin.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Mesleki sorunlar görüşünüzü bugün bulandıracak gibi duruyor. Zaten kızsanız da şu an içinde bulunduğunuz çıkmazı düzeltiyor mu? Hayır.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 6

Aslan

Zihinsel ve fiziksel olarak uyarıcı bulduğunuz insanlarla zaman geçirin. Her türlü zorluğu zevkle üstlenin ve her türlü rekabetle güç ve cesaretle yüzleşin.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 7

Başak

Ailenizin, arkadaşlarınızın veya çevrenizin ihtiyaçları konusunda duyarsız kalmayın. Elinizden geleni ortaya koyarken de orantılı olun ama.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 8

Terazi

Size daha uygun projelere veya faaliyetlere geçebilmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 9

Akrep

Tam olarak nerede durduğunuzu öğrenin. Bu sadece kişisel hayatınız için değil, aynı zamanda inşa etmeye adadığınız projeler için de geçerli.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün olmadık bir tartışma, arkadaşlık ve güven kaybına yol açabilir ve sizi pişmanlık duyabileceğiniz durumda bırakabilir. Dikkat!

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Kendinize karşı bugün olabildiğince dürüst olun. Hep söylüyorum, değişim gereklidir. Korkmayın her değişim ille de zor olacak değil.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 12

Kova

Mevcut durumunuzu iyileştirmek için düşündüğünüzden daha fazla seçeneğiniz var. Kararlarınıza güvenin ve o yolda yürüyün.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2021) - 13

Balık

Bugün itibarınıza zarar verebilecek biriyle muhatap olabilirsiniz. Sizi savunmasız bir durumda bırakacak insanları çıkarın hayatınızdan.

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