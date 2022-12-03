Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki transitine devam ediyor. Sonuçtan ziyade sürece odaklanarak hareket edebilirsiniz. Başlangıçlar için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Kendi ideallerinizi gerçekleştirmek ve karakterinizi ortaya koymak istediğiniz noktalarda şans sizden yana. Aradığınız desteği çevrenizde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Kendinizi keşfedebileceğiniz bir alan yaratarak kabuğunuza çekilebilirsiniz. Geçmişin geleceği daha olumlu bir yapıda şekillendirmesine izin verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Sosyal medyada taşkınlıklara dikkat. Kendinizi ifade etme arzunuzdaki yoğunluk ile coşku nabızları arttırabilir.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Girişimcilik veya kendi işini yapma konusu gündeminizde olabilir. Kendi bildiğinizi okumaktan yana ısrarlı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 6

ASLAN

İçsel anlamda sahip olduğunuzu düşündüğünüz potansiyeli gerçekleştirme imkanına erişebilirsiniz, sabırlı olmayı öğrenmeniz gereken durumlar olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Eşinizle bir olma arzusu, yakınlık gereksinimi doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Yüzeysel kaldığınızı düşündüğünüz konular üzerine odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Ortaklı ilişkilerinizde derinleşme arzusu yerini pratik duygulara bırakabilir, hızlı karar alıp hareket etmemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 9

AKREP

İş yerine yeni bir soluk getirmek, dönüşümü yönetmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 10

YAY

Keyfekeder hareket ederek maceraya atılmak isteyebilir, derin tutkular peşinde gidebilirsiniz. Aksiyon içerikli faaliyetler ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Taşınma ve yer değişikliğine olan merakınız artabilir, aile büyükleri ile uzlaşma sağlayacağınız konularda önünüzün açılması olası.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 12

KOVA

İletişim alanında aktivite, yeni başlangıçlar ve ticari faaliyetler gündeminizde olabilir, seyahat ve mekan değişiklikleri mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022) - 13

BALIK

Kişisel gelişim ile kendi üzerinize yaptığınız yatırımların sonucunu alabilirsiniz. Daha cesur ve başarılı hissetmeniz olası.

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