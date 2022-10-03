Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022)

Ay, Oğlak burcunda. Kamusal ve resmi alanlardaki gelişmeler gündeminizde olabilir, konfor ve refah arayışı artabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Otorite figürlerinizden destek gelebilir, toplumsal imajınızı etkileyen kararlar alabilirsiniz.
BOĞA
Akademik hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, üstün başarılar elde etmek için farklı çalışmalar yürütebilirsiniz.
İKİZLER
Finansal kaynaklarınızı somut bir yatırım aracına çevirmek isteyebilirsiniz. Yeni mal mülk satın alımı söz konusu olabilir.
YENGEÇ
İkili ilişki ve ortaklıklarınızı duygusal taahhütten çıkarıp imzalı anlaşmalara çevirebilir, sağlam adımlarla ilerlemek isteyebilirsiniz.
ASLAN
İş hayatında baskın bir karakter olarak sözünüzü dinletmeniz mümkün. Liderlik vasfını oldukça yoğun kullanabilirsiniz.
BAŞAK
Konfor ihtiyacı duyabilir, lüks harcamalarda bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı güzelleştirmek için fikirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TERAZİ
Gayrimenkul ve emlak gündeminizde olabilir. Yaşadığınız yer üzerinde değişikliklerde bulunmanız söz konusu.
AKREP
Yakın çevrenize karşı kendinizi duygusal bariyer altına almak isteyebilirsiniz, kabuğunuza çekilmek iyi hissettirebilir.
YAY
Maddi güvenliğinizi sorumluluklarınızla besleyebilir, kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.
OĞLAK
Çevrenizle etkileşim kurmak, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Duyduklarınızı hemen kabul etmemekte fayda var.
KOVA
Zihninizin sesini bastırmaya çalışmak yerine enerjinizi yaratıcı faaliyetlerde kullanabilir ve daha dingin hissetmenin peşine düşebilirsiniz.
BALIK
Sorumluluk alarak ciddi işlerin altına girebilir, uzun vadeli planlar ve projelerde bulunabilirsiniz.