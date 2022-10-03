Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 1

Ay, Oğlak burcunda. Kamusal ve resmi alanlardaki gelişmeler gündeminizde olabilir, konfor ve refah arayışı artabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Otorite figürlerinizden destek gelebilir, toplumsal imajınızı etkileyen kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Akademik hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, üstün başarılar elde etmek için farklı çalışmalar yürütebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Finansal kaynaklarınızı somut bir yatırım aracına çevirmek isteyebilirsiniz. Yeni mal mülk satın alımı söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

İkili ilişki ve ortaklıklarınızı duygusal taahhütten çıkarıp imzalı anlaşmalara çevirebilir, sağlam adımlarla ilerlemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 6

ASLAN

İş hayatında baskın bir karakter olarak sözünüzü dinletmeniz mümkün. Liderlik vasfını oldukça yoğun kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Konfor ihtiyacı duyabilir, lüks harcamalarda bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı güzelleştirmek için fikirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul ve emlak gündeminizde olabilir. Yaşadığınız yer üzerinde değişikliklerde bulunmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 9

AKREP

Yakın çevrenize karşı kendinizi duygusal bariyer altına almak isteyebilirsiniz, kabuğunuza çekilmek iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 10

YAY

Maddi güvenliğinizi sorumluluklarınızla besleyebilir, kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Çevrenizle etkileşim kurmak, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Duyduklarınızı hemen kabul etmemekte fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 12

KOVA

Zihninizin sesini bastırmaya çalışmak yerine enerjinizi yaratıcı faaliyetlerde kullanabilir ve daha dingin hissetmenin peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Ekim 2022) - 13

BALIK

Sorumluluk alarak ciddi işlerin altına girebilir, uzun vadeli planlar ve projelerde bulunabilirsiniz.

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