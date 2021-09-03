Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

03.09.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 1

08:35- 19:00 arası Ay boşlukta

Bütün gün Ay boşlukta. Yeni bir şeylere başlamayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 2

Koç

Sevgilinize öyle çiçek, böcek, şıklıklar yapacağınız bir gün değil. O nedenle bu tip konulardan uzak durmanız sizin için en iyisi.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 3

Boğa

Aile büyüklerinizle ilgili bazı tuhaf haberler veya istekler kapınızı çalabilir. Mümkün mertebe yaşadıklarınızı abatmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 4

İkizler

Maddi anlamda bugün kendinizi pek bir tamam hissedebilirsiniz ve manasız alışveriş yapma riski içinde olabilirsiniz. En iyisi kredi kartınızdan uzak kalmanız.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Kendinizden daha kıdemli veya varlığıyla size söz geçirecek insanlarla çok fazla muhatap olmamaya gayret edin. Zararlı çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 6

Aslan

Korkularınızla yüz yüze kalabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler konusunda terk edilme, tercih edilme korkusu sizi kuşatabilir. Bu konulara hiç girmeyin bence.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 7

Başak

Sosyal medyadan uzak durmanız gereken bir gün. Öyle yeni birileriyle tanışacağım diyerek kendinizi abuk sabuk insanların hayatına atmayın.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 8

Terazi

Çalışma hayatınızda size olumlu sözler söyleyerek cesaretlendirecek insanlarda çıkabilir karşınıza ya da tam tersi cesaret kıracak tiplerde olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 9

Akrep

Bugün önemli kararlar almak durumunda kalırsanız bilin ki işiniz zorlaşacak. O nedenle sağlıklı karar verebilmeniz için sakin ve dingin olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 10

Yay

Ödemeler konusunda bir kaos yaşayabilirsiniz bu anlamda dikkat edin. Para çıkışı gerçekleşirken yanlışlıklar yapmayın.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Arkadaş çevrenizden ilişkileriniz konusunda güzel sözler duyabilirsiniz veya destekler tavırlar içinde olabilirsiniz. Akıl almak için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 12

Kova

Gerginliğinizi atabilmek için iyi bir gün olmayabilir. Kafanızı dinlendirmeye ve düşüncelerinizi olabildiğince organize etmeye bakın. 

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021) - 13

Balık

Tam bir sinir harbi yaşayabilirsiniz bugün. Özellikle ezici ve kırıcı tavırlar dikkatinizi iyiden iyiye dağıtabilir. Çok takmayın.

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