Günlük burç yorumları (3 Eylül 2021)

03.09.2021 - 00:04
08:35- 19:00 arası Ay boşlukta
Bütün gün Ay boşlukta. Yeni bir şeylere başlamayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgilinize öyle çiçek, böcek, şıklıklar yapacağınız bir gün değil. O nedenle bu tip konulardan uzak durmanız sizin için en iyisi.
Boğa
Aile büyüklerinizle ilgili bazı tuhaf haberler veya istekler kapınızı çalabilir. Mümkün mertebe yaşadıklarınızı abatmamaya çalışın.
İkizler
Maddi anlamda bugün kendinizi pek bir tamam hissedebilirsiniz ve manasız alışveriş yapma riski içinde olabilirsiniz. En iyisi kredi kartınızdan uzak kalmanız.
Yengeç
Kendinizden daha kıdemli veya varlığıyla size söz geçirecek insanlarla çok fazla muhatap olmamaya gayret edin. Zararlı çıkabilirsiniz.
Aslan
Korkularınızla yüz yüze kalabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler konusunda terk edilme, tercih edilme korkusu sizi kuşatabilir. Bu konulara hiç girmeyin bence.
Başak
Sosyal medyadan uzak durmanız gereken bir gün. Öyle yeni birileriyle tanışacağım diyerek kendinizi abuk sabuk insanların hayatına atmayın.
Terazi
Çalışma hayatınızda size olumlu sözler söyleyerek cesaretlendirecek insanlarda çıkabilir karşınıza ya da tam tersi cesaret kıracak tiplerde olabilir.
Akrep
Bugün önemli kararlar almak durumunda kalırsanız bilin ki işiniz zorlaşacak. O nedenle sağlıklı karar verebilmeniz için sakin ve dingin olmaya bakın.
Yay
Ödemeler konusunda bir kaos yaşayabilirsiniz bu anlamda dikkat edin. Para çıkışı gerçekleşirken yanlışlıklar yapmayın.
Oğlak
Arkadaş çevrenizden ilişkileriniz konusunda güzel sözler duyabilirsiniz veya destekler tavırlar içinde olabilirsiniz. Akıl almak için iyi bir gün.
Kova
Gerginliğinizi atabilmek için iyi bir gün olmayabilir. Kafanızı dinlendirmeye ve düşüncelerinizi olabildiğince organize etmeye bakın.
Balık
Tam bir sinir harbi yaşayabilirsiniz bugün. Özellikle ezici ve kırıcı tavırlar dikkatinizi iyiden iyiye dağıtabilir. Çok takmayın.