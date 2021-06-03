Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021

03.06.2021 - 06:40
Sizi çalışmak kurtarır
Otorite figürleriyle nispeten daha barışık bir gün. Yapacağınız işleri organize etmek ve para konusunda hareket alınılabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sizden yaşça ve konum olarak da büyüklerden uzak durmaya bakın. Durduk yerde en iyi ihtimalle angarya yüklenebilir üstünüze. İletişime dikkat!
Boğa
Kendinizi nispeten daha şanslı hissedeceğiniz bir günden geçiyor olabilirsiniz. Para merkezli işlere daha çok zaman ayırmanızda bugün fayda var.
İkizler
Bugün kazançlı bir gün olabilir sizin için. Elinize geçen parayı gereksiz alışverişlerde harcamamaya gayret edin. Planlı olmaya gayret edin derim.
Yengeç
Eşinizle, ortağınızla veya sevgilinizle bir anda sürtüşme, münakaşa noktasına gelebilirsiniz mümkün oldukça sakin ve serin kanlı olmaya gayret edin derim.
Aslan
Eşinizin parası veya ortak bütçeye sahip olduğunuz bir durum varsa bu konuda yanlış bilgilenmeniz ve hareket etmeniz olası o nedenle sakin olun, kazanın.
Başak
Bugün her konuda tutkulu ve cesur yürek bir günden geçiyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun kendinizi kandırmadığınız sürece bugünü iyi geçirmeniz mümkün.
Terazi
Kendinizi çalışmaya hazır, iş bitirir hissetmeyebilirsiniz. Eğer mümkünse kendinizi daha sakin, kendinizle baş başa kalabileceğiniz alanlara atın.
Akrep
Uzak bir yerden, hoş haberler almanız olası ve fakat aynı zamanda da size bir sorumluluk yüklenebilir. O nedenle vaat kâr olmayın çok fazla.
Yay
Aile içinde bir kıvılcım bugün patırtı gümbürtü kopmasına neden olabilir. Kendinizi biraz olaylardan insanlardan uzak tutmanızda fayda var.
Oğlak
Bugün her konuda seçenekler açılabilir ve kararsız kalabilirsiniz. Hemen karar vermeniz gerekiyorsa maddi yönde az kayıplı olanı seçin derim.
Kova
Maddi konularda hoş gelişmeler yaşamanız olası. Önceden başlamış ve sürüncemede kalmış işlere bir el atın derim. Maddi konuda bir şeyler çıkabilir.
Balık
Aşk konuları, ilişki hakkında gelişmeler bugün önünüze dökülebilir. Bugünü daha kişisel bir noktadan yaşayacakmışsınız gibi görünmekte. Keyfini çıkarın.