Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 3 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.06.2021 - 06:40

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 1

Sizi çalışmak kurtarır

Otorite figürleriyle nispeten daha barışık bir gün. Yapacağınız işleri organize etmek ve para konusunda hareket alınılabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün sizden yaşça ve konum olarak da büyüklerden uzak durmaya bakın. Durduk yerde en iyi ihtimalle angarya yüklenebilir üstünüze. İletişime dikkat!

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 3

Boğa

Kendinizi nispeten daha şanslı hissedeceğiniz bir günden geçiyor olabilirsiniz. Para merkezli işlere daha çok zaman ayırmanızda bugün fayda var.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 4

İkizler

Bugün kazançlı bir gün olabilir sizin için. Elinize geçen parayı gereksiz alışverişlerde harcamamaya gayret edin. Planlı olmaya gayret edin derim.  

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Eşinizle, ortağınızla veya sevgilinizle bir anda sürtüşme, münakaşa noktasına gelebilirsiniz mümkün oldukça sakin ve serin kanlı olmaya gayret edin derim.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 6

Aslan

Eşinizin parası veya ortak bütçeye sahip olduğunuz bir durum varsa bu konuda yanlış bilgilenmeniz ve hareket etmeniz olası o nedenle sakin olun, kazanın.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün her konuda tutkulu ve cesur yürek bir günden geçiyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun kendinizi kandırmadığınız sürece bugünü iyi geçirmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 8

Terazi

Kendinizi çalışmaya hazır, iş bitirir hissetmeyebilirsiniz. Eğer mümkünse kendinizi daha sakin, kendinizle baş başa kalabileceğiniz alanlara atın.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 9

Akrep

Uzak bir yerden, hoş haberler almanız olası ve fakat aynı zamanda da size bir sorumluluk yüklenebilir. O nedenle vaat kâr olmayın çok fazla.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 10

Yay

Aile içinde bir kıvılcım bugün patırtı gümbürtü kopmasına neden olabilir. Kendinizi biraz olaylardan insanlardan uzak tutmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün her konuda seçenekler açılabilir ve kararsız kalabilirsiniz. Hemen karar vermeniz gerekiyorsa maddi yönde az kayıplı olanı seçin derim.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 12

Kova

Maddi konularda hoş gelişmeler yaşamanız olası. Önceden başlamış ve sürüncemede kalmış işlere bir el atın derim. Maddi konuda bir şeyler çıkabilir. 

Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021 - 13

Balık

Aşk konuları, ilişki hakkında gelişmeler bugün önünüze dökülebilir. Bugünü daha kişisel bir noktadan yaşayacakmışsınız gibi görünmekte. Keyfini çıkarın.

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