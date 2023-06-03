Günlük burç yorumları (3 Haziran 2023)

Ay, bugün 03:50 ile 09: 08 arasında boşlukta olacak sonra ise Yay burcuna geçiş yapacak. Yüksek okul veya eğitimle ilgili bir konu varsa ilgilenin derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Şirketteki ortaklarınız ve iş arkadaşlarınızla bazı konularda ne kadar ayrı düşündüğünüzü fark edeceksiniz. Konuşarak bugün bunları çözebilirsiniz.
BOĞA
Bu zorlu ekonomik dönemde paranın cebinizden içeri girmesini sağlayabileceksiniz. Daha önce sizi endişelendiren bir görüşmeyi tekrarlayabilirsiniz.
İKİZLER
Bazı akıllıca sağlık kararları verirseniz, iyi bir fiziğe ve ruhsal anlamda stabil bir duruma gelebilirsiniz. Bugün dolandırıcılığa para kaptırma olasılığınızda var dikkat!
YENGEÇ
Arzu edilen bir pozisyon arayanlar bugün, maddi manevi doğru iletişim kurmanın çok yardımcı olduğunu görecektir. O nedenle bugün konuşmalara dikkat!
ASLAN
Uygun bir iş arayanlar için bugün muhtemelen daha iyi sonuçlar alacaksınız. Sağlık alanındaki ihmal pahalıya mal olabilir, varsa kontrollerinizi zamanında yapmaya bakın.
TERAZİ
Bazılarınız için emlak satın almak veya geliştirmek bugün ihtimal dahilindedir. Kredi geri ödemesi zor olabilir, ancak bunun üstesinden gelmeyi başaracaksınız.
AKREP
Mülkiyet anlaşmazlıkları daha ciddi sorunlara dönüşme potansiyeline sahip. Yemeğe, sinemaya, mağazalara giderken cüzdanınıza sahip çıkın.
YAY
Yüksek lisans yapmayı düşünen öğrenciler çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacaklar. Profesyonel rakiplerinizle kafa kafaya gelebilirsiniz.
OĞLAK
Bugün çalışmakla çok meşgul olduğunuz için çevrenizdekilerle ilişkinizin kötüye gittiğini fark edebilirsiniz. Bunu telafi etmek için çok daha fazla özen gerekecek.
KOVA
Yeni programlardan memnun olmamanıza rağmen önceki planlarınıza devam etmeyi seçerseniz, muhtemelen günün sonunda kendinizi sıkıntılı ve huzursuz hissedeceksiniz.
BALIK
Muhtemelen aileden veya yakın arkadaşlarınızdan birine para verebilirsiniz. Kısa bir iş gezisi de bugün olasılıklar dahilinde durmakta. Kazalara dikkat!