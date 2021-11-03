Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 00:57

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 1

Etki altında kalabilirsiniz

İyimserliğinizi kullanmak isteyen insanlar çıkabilir karşınıza. Daha temkinli olmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 2

Koç

Profesyonel veya değil, ilişkilerinizde çözüm odaklı olun. Çözülmese bile mevzunun gidişatı sizin tavrınızla belirleyici olacaktır.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 3

Boğa

Hadi bugün huysuzluğu bir kenara bırakıp çevrenizle daha olumlu bir iletişim içine girin. Kazanırsınız!

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 4

İkizler

Duygusal anlamda heyecanlarınız iyi hoş da, yaşadıklarınızın sorumluluğunu yeterince alıyor musunuz?

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Eş ve aile, arkadaş ve iş arasında çelişkili bir gün yaşamanız pek olası. En iyisi işe verin kendinizi.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 6

Aslan

İletişim konusunda tam bir sınav günü. Yanlış insanlara yalan yanlış bir şeyler göndermediğinizden emin olun.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 7

Başak

Para konusunda bugün olumlu gelişmeler olurken, ilişkilerinizde ısrarcı olmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 8

Terazi

Bugün gelecek planları yapmaya koyulup, üstüne fazla uçabilirsiniz. Sağlıklı bir kafayla düşünmeye bakın.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 9

Akrep

Durduk yerde kendinizi psikolojik olarak sıkıntılı bir pozisyona sokabilir ve bu sıkıntılı durumu başkalarına yansıtabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 10

Yay

Maddi konulardan ve kişilerden uzak durun derim. Bugün çok laf, çok eylem içinizi bulandırabilir.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 11

Oğlak

En kötüsü kararsızlık! Kendinizi kararsız ve mutsuz bir noktaya itmemek için olabildiğince sakin kalın.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 12

Kova

Kafa karışıklığına mahal vermemek için maddi, manevi destek almanızda çok fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021) - 13

Balık

Tanımadığınız insanlarla çok fazla muhatap olmamaya gayret edin derim. Gereksiz durumlara düşebilirsiniz.

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