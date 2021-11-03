Günlük burç yorumları (3 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 00:57
Etki altında kalabilirsiniz
İyimserliğinizi kullanmak isteyen insanlar çıkabilir karşınıza. Daha temkinli olmanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Profesyonel veya değil, ilişkilerinizde çözüm odaklı olun. Çözülmese bile mevzunun gidişatı sizin tavrınızla belirleyici olacaktır.
Boğa
Hadi bugün huysuzluğu bir kenara bırakıp çevrenizle daha olumlu bir iletişim içine girin. Kazanırsınız!
İkizler
Duygusal anlamda heyecanlarınız iyi hoş da, yaşadıklarınızın sorumluluğunu yeterince alıyor musunuz?
Yengeç
Eş ve aile, arkadaş ve iş arasında çelişkili bir gün yaşamanız pek olası. En iyisi işe verin kendinizi.
Aslan
İletişim konusunda tam bir sınav günü. Yanlış insanlara yalan yanlış bir şeyler göndermediğinizden emin olun.
Başak
Para konusunda bugün olumlu gelişmeler olurken, ilişkilerinizde ısrarcı olmamaya bakın.
Terazi
Bugün gelecek planları yapmaya koyulup, üstüne fazla uçabilirsiniz. Sağlıklı bir kafayla düşünmeye bakın.
Akrep
Durduk yerde kendinizi psikolojik olarak sıkıntılı bir pozisyona sokabilir ve bu sıkıntılı durumu başkalarına yansıtabilirsiniz.
Yay
Maddi konulardan ve kişilerden uzak durun derim. Bugün çok laf, çok eylem içinizi bulandırabilir.
Oğlak
En kötüsü kararsızlık! Kendinizi kararsız ve mutsuz bir noktaya itmemek için olabildiğince sakin kalın.
Kova
Kafa karışıklığına mahal vermemek için maddi, manevi destek almanızda çok fayda var.
Balık
Tanımadığınız insanlarla çok fazla muhatap olmamaya gayret edin derim. Gereksiz durumlara düşebilirsiniz.