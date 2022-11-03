Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 1

Ay, Balık burcuna geçti. Konsantrasyon ve dikkat gerektiren işler için daha yoğun bir çaba sarf etmeniz gerekebilir, hassasiyet isteyen konularda şanslı olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Diğer insanları anlama ve algılamanızdaki artış ile daha kolay empati kurmanız mümkün. Yaratıcılığınızı dışa vuracağınız aktiviteleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Karşılıksız iyilik yapmaya istekli olabilirsiniz ancak iyi niyetinizi suistimalden koruyun derim.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Mesleki kaygılarınız olabilir ancak karamsarlığa kapılmamanızda yarar var, bazı kaygıların yersiz olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Birikim ve tecrübelerinizi aktarmanız için gereken ilhamı yakalayabilirsiniz. Motivasyonunuzu arttıracak gezi planlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Karşılık beklemeden yardımda bulunmak, ruhsal doyumun peşinde olmak esas amacınız olabilir. Öngörülerinizin rehberliğine kulak vermeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Romantizm anlayışında derinlik olabilir, ikili ilişkilerinizde de daha yoğun bir anlayışla hareket edebilirsiniz. Etkiye açık hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

İş hayatına dair rutinlerden sıkılabilir, sorumluluklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aynı ortamı paylaştığınız insanların dertlerini dinleyerek yardımcı olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 9

AKREP

Aşk ve yoğun duygular yaşadığınız birlikteliklerinizin nabzı yükselebilir, sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 10

YAY

Dürtüsel olarak içe kapanma ihtiyacı duyabilirsiniz, zihinsel anlamda rahatlık arayışında olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Öznel yargılarınız ağır basabilir, karar almadan önce yakın çevrenizle istişare etmeniz gereken konular olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 12

KOVA

Maddesel kazançlarınızda artış olabilir, ticari yeteneklerinizi gelire dönüştürmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022) - 13

BALIK 

Uzun süreli amaçlardan ziyade anlık planlar daha işlevsel olabilir. Mevcut düzen ve alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

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