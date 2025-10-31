Günlük burç yorumları (3 Kasım 2025)

İkizler: Bugün kendinizi daha enerjik ve açık fikirli hissedebilirsiniz. Uzun süredir aklınızda olan bir projeye başlamak için uygun bir gün. Ancak bu enerjiyi odaklı bir şekilde kanalize etmek önemli, aksi halde dağılma riski taşıyorsunuz. Karşınıza çıkan yeni bir kişi ya da bilgi, zihinsel olarak sizi besleyebilir. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun olabilir; bu da hem yeni kapılar açabilir hem de küçük karmaşalara neden olabilir. Sözlerinizi dikkatli seçin. Günün sonunda fark edeceksiniz ki ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli.