Günlük burç yorumları (3 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 00:06
Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor. İçtenlik ve samimiyet ile gününüzü geçirebilir, sevginin her halini yaşamak/yaşatmak isteyebilirsiniz. Bu tarz romantik istekleriniz için uygun bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yalnızlığın verdiği huzuru ve müdânasızlığı özlemiş olabilirsiniz. Kendi halinizde bir gün geçirmek bunu karşılamanıza yardımcı olur.
Boğa
Bütün çabanız kendinizi olduğunuz gibi yansıtıp öyle mutlu olmaya yönelik. Sizi olduğunuz gibi seven arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz.
İkizler
Ebeveynlerinizin madden ve manen destekleri konusunda iş alanında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Yengeç
Uzun vadeli planlarınıza yönelik sevindirici haberler alabilir, yaklaştığınızı anlayabilirsiniz.
Aslan
Ani şekilde eş/aile durumunuzdan elinize para geçebilir, bu para tam da ihtiyacınız olduğu anda gelebilir.
Başak
Eşinizle ilgili, ondan size gelecek güzelliklere açık olun. Layık olduğunuz romantizm ve sevginin tadını çıkarın. Kendi hayatınızın başrolü sizsiniz.
Terazi
Gündelik hayatınızda, rutinlerinizde iyileştirmeye gidebilirsiniz. Sağlığınızdaki gidişatı korumaya çalışın.
Akrep
Kendinizi ortaya koymaktan adeta sahnede olmaktan çekinmiyorsunuz. Kişiliğinizdeki derinlik ile bazılarının aklına girebilirsiniz.
Yay
Tapu ve taşınmaz mallar üzerine bir gündeminiz olabilir. Sahip olduklarınızın niteliklerini hor görmeden hareket etmelisiniz.
Oğlak
Her gün yürüdüğünüz sokak, baktığınız gökyüzü ve gördüğünüz simalar bugün size bir mesaj vermeye çalışabilir. İçinizdeki sese ve gördüklerinize inanmayı deneyin.
Kova
Estetik kaygılarınızı giderecek eylemlerde bulunabilir, yaratım isteğinizi somut alanlarda kullanmak için girişimler yapabilirsiniz.
Balık
Sizi görmek bile gözüm gönlüm açıldı diye tepki almanızı sağlayabilir. Enerjiniz harika ama çoğunu kendinize saklayın.