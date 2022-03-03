Günlük burç yorumları (3 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 1

Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor. İçtenlik ve samimiyet ile gününüzü geçirebilir, sevginin her halini yaşamak/yaşatmak isteyebilirsiniz. Bu tarz romantik istekleriniz için uygun bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 2

Koç

Yalnızlığın verdiği huzuru ve müdânasızlığı özlemiş olabilirsiniz. Kendi halinizde bir gün geçirmek bunu karşılamanıza yardımcı olur.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 3

Boğa

Bütün çabanız kendinizi olduğunuz gibi yansıtıp öyle mutlu olmaya yönelik. Sizi olduğunuz gibi seven arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 4

İkizler

Ebeveynlerinizin madden ve manen destekleri konusunda iş alanında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 5

Yengeç

Uzun vadeli planlarınıza yönelik sevindirici haberler alabilir, yaklaştığınızı anlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 6

Aslan

Ani şekilde eş/aile durumunuzdan elinize para geçebilir, bu para tam da ihtiyacınız olduğu anda gelebilir.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 7

Başak

Eşinizle ilgili, ondan size gelecek güzelliklere açık olun. Layık olduğunuz romantizm ve sevginin tadını çıkarın. Kendi hayatınızın başrolü sizsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 8

Terazi

Gündelik hayatınızda, rutinlerinizde iyileştirmeye gidebilirsiniz. Sağlığınızdaki gidişatı korumaya çalışın.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 9

Akrep

Kendinizi ortaya koymaktan adeta sahnede olmaktan çekinmiyorsunuz. Kişiliğinizdeki derinlik ile bazılarının aklına girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 10

Yay

Tapu ve taşınmaz mallar üzerine bir gündeminiz olabilir. Sahip olduklarınızın niteliklerini hor görmeden hareket etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 11

Oğlak

Her gün yürüdüğünüz sokak, baktığınız gökyüzü ve gördüğünüz simalar bugün size bir mesaj vermeye çalışabilir. İçinizdeki sese ve gördüklerinize inanmayı deneyin.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 12

Kova

Estetik kaygılarınızı giderecek eylemlerde bulunabilir, yaratım isteğinizi somut alanlarda kullanmak için girişimler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mart 2022) - 13

Balık

Sizi görmek bile gözüm gönlüm açıldı diye tepki almanızı sağlayabilir. Enerjiniz harika ama çoğunu kendinize saklayın.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER