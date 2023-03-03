Günlük burç yorumları (3 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 1

Ay, akşam 17:22 ile 18:15 arasında boşlukta olacak. Sonrasında aslan burcunda ilerlemesine devam edecek. Sosyal faaliyetler için ideal bir akşam.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 2

KOÇ

Borçlanma ile ilgili herhangi bir işlemde yer almayın derim. Hele başkası için borçlanmak bugün en son yapacağınız işlerin başında gelmeli.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 3

BOĞA

Öfkenizi ve inatçılığınızı kontrol altında tutun bugün. Aklınızdan çok sayıda olumsuz fikir geçecek ve sevdiklerinizle ilgili hayal kırıklığı olabilir. 

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Maddi yönden şanslısınız çünkü büyük ikramiye size çıkabilir. Şansınızı denemekten korkmayın. Zihin gücünüzü doğru kullanın bugün.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Gençler ve öğrenciler bugün gelecek planlarını hafife almamalı. Ayrıca karı koca arasında anlaşmazlık çıkabilir, daha mülayim olmaya gayret edin.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün bir arkadaşınızla veya aile üyenizle kavga ederseniz acı çeken taraf siz olursunuz. O nedenle gün boyu ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Çalışanların görevlerini ve faaliyetlerini yakından takip edin. Kötü niyetli iş arkadaşlarınızın kurbanı olabilir, haybeye laf işetebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün öğleden sonra bazı kötü haberler duyabilirsiniz, bu da yapılması gereken işlerin aksamasına neden olabilir. Çok ama çok sabırlı olun.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 9

AKREP

Dış kaynaklardan gelen kesintiler nedeniyle, bugün işinizde pek bir şey başaramayabilirsiniz. Bunu önlemek için daha atak olmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 10

YAY

İş hayatında çalışmak, başarılı olmak çok çaba gerektirecek bir şeye dönüşebilir gözünüzde. Moral bozucu etkileri bugün yok saymaya bakın. 

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün aklınızı yine parayla bozup korkular içinde eyvah diye dolanabilirsiniz. Öncelikle kendinizi korkutmaktan vazgeçin derim.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 12

KOVA

Siz ve eşiniz fazla romantik bir anı paylaşabilirsiniz. Eşinizle ilişkiniz artık öncesine göre daha sıcak olabilir. Kendinizi onun kollarına bırakın.  

Günlük burç yorumları (3 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün gelecek güvenliğinizi sağlayan harika bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu teklif bir bankadan geliyorsa değerlendirebilirsiniz. 

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