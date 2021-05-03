Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.05.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 1

Otorite figürleri ile takışmayın!

Bugünü otorite figürleri ile takışmadan geçirmeye bakın. Dikkat dağınıklığına dikkat!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, aman dikkat, bugün sosyal alanda pot kırmanız ve ileri geri konuşup rezil olma potansiyeliniz hayli fazla. Dur, durağınız olsun.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Yine gergin iş ve işverenlerle ilgili konulara düşebilirsiniz bugün. Şu 2021’e girdiğinizden beri hala bu konular gündemde sabırlı olun sevgili boğalarım.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Ah, be canım ikizlerim, düdüklü tencere gibi için için kaynıyorsunuz. Bu aralar bu durum biraz daha artabilir. Kafanızı az dinlendirin. Olmaz böyle.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Güzel yengeçlerim, iİkili ilişkilerde samimi olduğunuz insanlarla eh, fena geçmeyecek bir gün ve fakat  resmi işlerde temkinli olun derim.  sakin sakin.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Ele avuca sığmaz aslanlarım. Bir anda ortalık karışıp kim daha uzağa su taşır diye iddialaşıp yok yere kalbinizi kırabilirsiniz. Bugün evet siz daha iyi bilirsiniz demeyi tekrar öğrenin.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 7

Başak

Sevgili başaklar Ay bugün sağlıkla ilgili alanda pek de hoş olmayan açılarda maskenizi iki kat takın ve kontrollü olun. Bu aralar durum sizin için zor olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Pek seversiniz terazilerim, ama bugün öyle canım, cicimli bir gün değil. O nedenle aşk kelebeği olmayın en iyisi. Keza sevgilinizle en iyisi hiç ilgilenmeyin.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Aile ve özellikle anne , baba ile ilişkilerde dikkatli olun. Onların ekstradan ilgiye falan ihtiyaçları olur. Sürtüşmeyin canım akreplerim. Dilinize de kuyruğunuzu da sahip çıkın.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 10

Yay

Ah, benim filozof yaylarım, İletişim, kısa vadeli planlar ve özellikle yakın arkadaş, kardeşlerle ilgili mevzularda bugün pek de keyifli gelişimeler olmayabilir. Olumlu düşünün az.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, maddi anlamda enteresan bir gün yaşamanız olası. Para konusunda ani çıkışlara dikkat edin ve olumlu konuşmalar içinde olmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 12

Kova

Benim canım kovalarım, bugün kendinizi yenilemek ve zoru başarmak adına önünüzde ortaya çıkan engelleri görün ve üstüne gidin. Otur otur nereye kadar!

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021) - 13

Balık

Tatlı balıklarım, canım balıklarım, kafanız bin beş yüz. Özelikle iletişim konularında dikkat edin ve sorumluluğu hemen oldu bittiye getirip üstünüze yıkılmasına müsaade etmeyin.

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