Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.05.2022 - 01:22

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 1

Ay İkizler burcuna geçti. Bilgiyi toplama ve iletme konusunda yoğunluk ve artış söz konusu. Zeka ve aklın ön planda olduğu bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 2

Koç

Yazılı ve sözlü iletişimde öznel yargılar ağır basabilir. Her konuya hâkim olma isteğiniz yüzeysel kalmanıza sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Eşyalara atfettiğiniz değerler söz konusu olabilir. İhtiyacınızı karşılamayan ve tepkisel olan harcamalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Diğer insanlarla daha yakın olmak isteyebilir, onlara karşı daha hassas bir tavır edinebilirsiniz. Anlatma ve anlaşılma arzunuz yoğun olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Arka planda gerçekleşen olayları anlamaya çalışabilir, bu esnada daha sessiz olmayı tercih edebilirsiniz. İletişimden kopmamanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmek, geçmiş ve gelecek muhasebesini yapmak için uygun bir zaman dilimi. Duygusal olarak size iyi gelen şeylere çekilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 7

Başak

İş hayatınız özel hayatınızın bir adım önüne geçebilir, empati kurmanızı gerektiren olaylar yaşayabilirsiniz. Denge kurmaya çalışırken tartışmaktan kaçının derim.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Rutinleri bir kenara bırakıp yeni ve farklı olana yönelebilirsiniz. Alışılmadık fikirler veya kültürler ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Finans, muhasebe ve gider konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Aynı anda birkaç farklı işle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 10

Yay

Odak noktanızda ikili ve ortaklı ilişkiler olabilir. Sorgulayıcı tavrınız, gerçekleri gözler önüne seren yüzleşmeler yaşatabilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Duygularınızı bastırma ya da işe ağırlık vererek kanalize etme eğiliminde olabilirsiniz. Sağlığınız, dikkat etmeniz için sinyaller verebilir.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 12

Kova

Ne ise o diyerek özgürce konuşup hareket etmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla hareketli aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022) - 13

Balık

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz veya evde olmaktan keyif alacağınız bir gün. Hüznü, mutluluğa çevirecek haberler alabilirsiniz.

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