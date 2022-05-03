Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.05.2022 - 01:22
Ay İkizler burcuna geçti. Bilgiyi toplama ve iletme konusunda yoğunluk ve artış söz konusu. Zeka ve aklın ön planda olduğu bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yazılı ve sözlü iletişimde öznel yargılar ağır basabilir. Her konuya hâkim olma isteğiniz yüzeysel kalmanıza sebebiyet verebilir.
Boğa
Eşyalara atfettiğiniz değerler söz konusu olabilir. İhtiyacınızı karşılamayan ve tepkisel olan harcamalar yapabilirsiniz.
İkizler
Diğer insanlarla daha yakın olmak isteyebilir, onlara karşı daha hassas bir tavır edinebilirsiniz. Anlatma ve anlaşılma arzunuz yoğun olabilir.
Yengeç
Arka planda gerçekleşen olayları anlamaya çalışabilir, bu esnada daha sessiz olmayı tercih edebilirsiniz. İletişimden kopmamanızda yarar var.
Aslan
Arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmek, geçmiş ve gelecek muhasebesini yapmak için uygun bir zaman dilimi. Duygusal olarak size iyi gelen şeylere çekilebilirsiniz.
Başak
İş hayatınız özel hayatınızın bir adım önüne geçebilir, empati kurmanızı gerektiren olaylar yaşayabilirsiniz. Denge kurmaya çalışırken tartışmaktan kaçının derim.
Terazi
Rutinleri bir kenara bırakıp yeni ve farklı olana yönelebilirsiniz. Alışılmadık fikirler veya kültürler ilginizi çekebilir.
Akrep
Finans, muhasebe ve gider konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Aynı anda birkaç farklı işle meşgul olabilirsiniz.
Yay
Odak noktanızda ikili ve ortaklı ilişkiler olabilir. Sorgulayıcı tavrınız, gerçekleri gözler önüne seren yüzleşmeler yaşatabilir.
Oğlak
Duygularınızı bastırma ya da işe ağırlık vererek kanalize etme eğiliminde olabilirsiniz. Sağlığınız, dikkat etmeniz için sinyaller verebilir.
Kova
Ne ise o diyerek özgürce konuşup hareket etmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla hareketli aktivitelerde bulunabilirsiniz.
Balık
Yalnız kalmak istemeyeceğiniz veya evde olmaktan keyif alacağınız bir gün. Hüznü, mutluluğa çevirecek haberler alabilirsiniz.