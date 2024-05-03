Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay Balık burcunda duygusal olarak başkalarının yaptıklarından etkilenebilecek durumda olabiliriz. Ay balık burcundayken başkalarının duygularından daha fazla etkilenebilir ve empati gücümüzü daha fazla ortaya çıkarabiliriz. Sabah saatlerinde Venüs ile arasındaki olumlu açı, ilişkiler ve değer duyguları konusunda yaratılabilecek şansların olduğunu gösteriyor. Bitirmeye odaklandığımız işlerimiz, duygularımız neyse ön planda olacaklar.

Bugün Plüton Kova burcunda retro hareketine başlıyor, Ocak ayının başından itibaren hayatımızda dönüşen şeylerin etkisini daha derinlemesine hissedeceğiz. Venüs ile arasındaki dik açı devam ederken değer duygusu, sevgi, sadakat ve maddi konular ile ilgili koşulların dönüşümü ve sarsıcı değişiklikleri devam ediyor.

Neptün’ün Balık burcunun son derecesine ulaştığı bugün, bilinçaltımızda olan pek çok şey ile yüzleşmemize neden olacak meseleleri gündeme taşıyacak. Bu süreç kısa zamanın etkisi değil, uzun zaman hissedilebilecek melankoli yapılarını temsil ediyor. Gökyüzü, akrep dolunayı sonrasında sonlanması gereken şeylerin ne olduğunu ve vedalaşılması gereken duyguların, ilişkilerin, sevgilerin artık kapanması adına gerçekler ile yüzleşmelere sebep olacak. Nerede kurban bilincine girdiniz, hayatınızda en çok fedakârlık yaptığınız şey nedir tüm bunlar bilinç yüzeyine çıkmaya hazırlanıyor. Verdiğiniz ödünlerin karşılığında beklentisizseniz sizi zorlayacak herhangi bir duygu durumu oluşmayacaktır. Ancak bu dönemde oluşacak büyük beklentiler, daha büyük hayal kırıklıkları yaşamanıza neden olabilir. İlişkilerde güven duygusunu aramak, sadakati sorgulayacak düşüncelere girebilirsiniz. Sınırlarınızı nerede kaldırdınız ve gerçekten teslimiyette oldunuz mu yoksa hikayenizin kurbanı rolüne mi kendinizi kaptırdınız tüm bunlar ile yüzleşme döneminden geçeceksiniz. Nisan ayının başından beri hayatınızda meydana gelen olayların sebeplerini anlayabilmek ve hayatınızdaki değişim rüzgarlarını başlatabilmek adına yine güveneceğiniz kişinin kendiniz olduğunu fark etme zamanı geldi.