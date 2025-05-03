Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2025)

Yengeç: Bugün duygusal olarak biraz hassas olabilirsin. Özellikle geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir ve seni düşündürebilir. Ancak bu süreci bir fırsata çevirerek geçmişin yüklerinden kurtulabilirsin. Sevdiklerinle vakit geçirmek ve onların desteğini hissetmek sana iyi gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde kendini daha enerjik hissetmek için yürüyüş yapabilir ya da sevdiğin bir müziği dinleyerek rahatlayabilirsin.