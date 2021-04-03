Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

03.04.2021 - 07:18

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 1

Ay sabah saatlerinde boşlukta.

Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda artık ne yapılmaması gerektiğini biliyorsunuz. Rahat durun sağa sola elleşmeyin olur mu?


(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün yabancı ülkelerden, uzak tanıdıklardan veya akademik mevzularla gereksiz yere uğraşabilirsiniz. “hı, hııı, tabi tabi..” diyip yürüyüp geçin gitsin.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 3

Boğa

Tam da tatil günü şöyle bir rahatlayayım diyeceğiniz bir gün gibi düşünmeniz elbette normal ama çevrenizdekiler sizi rahat bırakacak mı? İşte Hamlet’in dediği gibi “Bütün mesele bu!”

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 4

İkizler

İkizler, siz bugün ne işle, ne aşkla ne de daha özel olabilecek konularla ilgilenmeyin derim. Varsa gıybetin dibine vuracağınız bir arkadaşınız buluşun ve bol köpüklü kahve için.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, eşinizle bugün ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenlerle kavga etmeniz sürece anlayın ki günü gayet iyi geçirmişsiniz. Ne olduğu belli olmayan bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlar, diş ve cilt sağlığına dikkat etmeniz gereken bir gün. Varsa bu konuda yapmanız gerekenler bir an önce yapmanızda fayda var. Yoksa sağlıkta iş işten geçmiş olacak.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 7

Başak

Sabırlı olmanız ve karşınızdaki ne kadar uzun konuşursa konuşsun dinlemek durumunda kalacağınız bir günden geçiyor olabilirsiniz. Özel hayata bodoslama girmeden ilerleyin.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 8

Terazi

Özellikle anneniz ve babanızla veya aile büyükleriyle ilgili sağlık konusunda bir sorunu halledecek olabilirsiniz. Özenli ve dikkatli olmaya gayret edin. Yardımcı olmanız size de iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 9

Akrep

Arkadaş dost sohbetleri yapmayı, biraz dertleşmeyi planlıyorsunuz doğru biraz zamanlama olmayabilir. Şaka yapayım derken iş gereksiz yerlere gidebilir. İlişkilere dikkat.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar gün duygularınız biraz abartılı yaşamanız mümkün. O nedenle eğer duygusal bazı gelişmelerde sorunlar yaşamanız işten bile değil o nedenle temkinli olun

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar bugün arkadaşlarınızla dostlarınızla bir programınız varsa pekte o havalarda olmayabilirsiniz. O nedenle kendinize zaman ayırmanız çok daha iyi olur.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 12

Kova

Bugün sevgili kovalar ne oradasınız ne burada. Aklınızı toparlayıp ele gelir bir şey yapmanızda pek mümkün görünmüyor. Müsaade edin kendinize ve biraz kabuğunuza çekilin.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar bugün Satürn’ün hayli sevimsiz bir açısı altındasınız. Şunu bunu yapın diye tavsiyede bulunmayacağım kapanın içinize ve dinginliği yakalamaya bakın.

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