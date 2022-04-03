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Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.04.2022 - 09:43

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor, mesleki konular ve finansal kaynaklarınız üzerine daha çok düşünebilir, kafa yorabilirsiniz. İnatçı tavırlar işinizi zorlaştırabilir, anlayışlı olmaya çalışmakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 2

Koç

Konuşkanlığınız ve girişkenliğiniz ile kendinizi belli edebilirsiniz. Değerleriniz için çatışmaya girme konusunda istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 3

Boğa

Ruh halinizdeki dalgalanmalar anlaşılmanızı zorlaştırabilir. Ani parlamalar ve çıkışlar yapmaktan sakının.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 4

İkizler

Aradığınız güveni bulmak için özünüze dönmüş olabilirsiniz. Geçmiş tecrübelerinizden yola çıkarak ilerlemek yardım edebilir.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Hayalleriniz ve hedeflerinize ne kadar sadık olduğunuzu sorgulatacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bu sayede bağlılığınızı tazeleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 6

Aslan

Bulunduğunuz pozisyonda yükselebilir, terfi alabilirsiniz. Çalışmalarınızın ne kadar etkili olduğu herkesçe anlaşılmaya müsait.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 7

Başak

İçten içe doğruluğunu bildiklerinize göre hareket etmekten şaşmamanızda fayda var. İnandığınız yolda yürümenin karşılığını alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 8

Terazi

Yönünüzü kazanarak elde ettiğiniz gelirlere çevirmekte yarar var. Miras, mal-mülk gibi konularda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 9

Akrep

Benliğinizi ve bulunduğunuz ilişkilerin dinamiğini güçlendirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ruhunuzun tatmin olduğunu hissedebilmek mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 10

Yay

Yaparken basit gördüğünüz işlere dikkat edin. Dalgınlık ya da sakarlık ile ufak sakatlıklar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Ait hissettiğiniz alanlara yönelmek, size özel ve size keyif veren aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 12

Kova

Aile ilişkilerinizi derinleştirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Duyduğunuz saygıyı derinleştirerek köklendiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022) - 13

Balık

Çok yakınlarınız, kardeşleriniz ile bir arada olmak iyi hissettirebilir. Kalabalık olmanın verdiği güvenin rahatlığını arzulayabilirsiniz.

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