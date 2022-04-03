Günlük burç yorumları (3 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.04.2022 - 09:43
Ay Boğa burcunda ilerliyor, mesleki konular ve finansal kaynaklarınız üzerine daha çok düşünebilir, kafa yorabilirsiniz. İnatçı tavırlar işinizi zorlaştırabilir, anlayışlı olmaya çalışmakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Konuşkanlığınız ve girişkenliğiniz ile kendinizi belli edebilirsiniz. Değerleriniz için çatışmaya girme konusunda istekli olabilirsiniz.
Boğa
Ruh halinizdeki dalgalanmalar anlaşılmanızı zorlaştırabilir. Ani parlamalar ve çıkışlar yapmaktan sakının.
İkizler
Aradığınız güveni bulmak için özünüze dönmüş olabilirsiniz. Geçmiş tecrübelerinizden yola çıkarak ilerlemek yardım edebilir.
Yengeç
Hayalleriniz ve hedeflerinize ne kadar sadık olduğunuzu sorgulatacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bu sayede bağlılığınızı tazeleyebilirsiniz.
Aslan
Bulunduğunuz pozisyonda yükselebilir, terfi alabilirsiniz. Çalışmalarınızın ne kadar etkili olduğu herkesçe anlaşılmaya müsait.
Başak
İçten içe doğruluğunu bildiklerinize göre hareket etmekten şaşmamanızda fayda var. İnandığınız yolda yürümenin karşılığını alabilirsiniz.
Terazi
Yönünüzü kazanarak elde ettiğiniz gelirlere çevirmekte yarar var. Miras, mal-mülk gibi konularda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Akrep
Benliğinizi ve bulunduğunuz ilişkilerin dinamiğini güçlendirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ruhunuzun tatmin olduğunu hissedebilmek mümkün.
Yay
Yaparken basit gördüğünüz işlere dikkat edin. Dalgınlık ya da sakarlık ile ufak sakatlıklar yaşayabilirsiniz.
Oğlak
Ait hissettiğiniz alanlara yönelmek, size özel ve size keyif veren aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz.
Kova
Aile ilişkilerinizi derinleştirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Duyduğunuz saygıyı derinleştirerek köklendiğinizi hissedebilirsiniz.
Balık
Çok yakınlarınız, kardeşleriniz ile bir arada olmak iyi hissettirebilir. Kalabalık olmanın verdiği güvenin rahatlığını arzulayabilirsiniz.