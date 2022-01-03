Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 08:59

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 1

Ay akşam boşlukta!

Ayın boşlukta olduğu zamanlarda sıfırdan bir işe kalkışmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 2

Koç

Bugün sizi çalışmak kurtarır. Tamamen işe odaklandığınız veya yapmanız gerekenleri bitirmeye çalıştığınız gayet olumlu bir gün.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 3

Boğa

Yurt dışıyla veya mahkeme, hukuk konularında önünüzde bazı kapılar açılabilir ve bunları olumlu yönde değerlendirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 4

İkizler

Alacak verecek dengesinde tam bir “tuhaf gün” dersek abartmamış oluruz. Kendinizi maddi anlamda güvencede tutmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Evlilik veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa -buna iş ortaklığı da dahil- çok daha olumlu bir sürecin düğmesine basabilmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 6

Aslan

Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var bugün. Riske girecek davranışlarda bulunmamanızda fayda var. Vitamini eksik etmeyin.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 7

Başak

İkili ilişkilerde enteresan bir günden geçecek gibisiniz. İş, aşk, evlilik fark etmez mümkün olduğunca anlayışlı ve rahat olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 8

Terazi

Aile geçmişinizle ilgili konular, varsa arsa, toprak meseleleri önünüze gelebilir. Bu anlamda hızlı karar vermemeye çalışın.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 9

Akrep

Kim ne dedi? Nerede ne yaptı? Gibi sorular bugün biraz dikkatini çekecek gibi görünüyor. O nedenle gıybeti ölçülü yapın.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 10

Yay

Maddi anlamda önünüze bir planlama gelecek olabilir ve bu sizin için cazip de gelebilir. Ama yine de bu zamanlarda dikkat!

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Sizi ille de bugün harekete geçmeniz için sıkıştıracak olabilirler. Karar verirken mümkün mertebe çıkarlarınızı gözetin.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 12

Kova

Kafanızı toplamakta zorlanabilirsiniz. O nedenle kendinizi daha çok yapmanız gereken işlere vermeye çalışın bugün.

Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022) - 13

Balık

Birçok insanla bir araya gelip manalı, manasız konuşmalar içine girebilirsiniz. İşin gerçeği, gereksiz insanlardan uzak durun derim.

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