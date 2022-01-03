Günlük burç yorumları (3 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 08:59
Ay akşam boşlukta!
Ayın boşlukta olduğu zamanlarda sıfırdan bir işe kalkışmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sizi çalışmak kurtarır. Tamamen işe odaklandığınız veya yapmanız gerekenleri bitirmeye çalıştığınız gayet olumlu bir gün.
Boğa
Yurt dışıyla veya mahkeme, hukuk konularında önünüzde bazı kapılar açılabilir ve bunları olumlu yönde değerlendirmeye bakın.
İkizler
Alacak verecek dengesinde tam bir “tuhaf gün” dersek abartmamış oluruz. Kendinizi maddi anlamda güvencede tutmaya gayret edin.
Yengeç
Evlilik veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa -buna iş ortaklığı da dahil- çok daha olumlu bir sürecin düğmesine basabilmeniz mümkün.
Aslan
Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var bugün. Riske girecek davranışlarda bulunmamanızda fayda var. Vitamini eksik etmeyin.
Başak
İkili ilişkilerde enteresan bir günden geçecek gibisiniz. İş, aşk, evlilik fark etmez mümkün olduğunca anlayışlı ve rahat olmaya bakın.
Terazi
Aile geçmişinizle ilgili konular, varsa arsa, toprak meseleleri önünüze gelebilir. Bu anlamda hızlı karar vermemeye çalışın.
Akrep
Kim ne dedi? Nerede ne yaptı? Gibi sorular bugün biraz dikkatini çekecek gibi görünüyor. O nedenle gıybeti ölçülü yapın.
Yay
Maddi anlamda önünüze bir planlama gelecek olabilir ve bu sizin için cazip de gelebilir. Ama yine de bu zamanlarda dikkat!
Oğlak
Sizi ille de bugün harekete geçmeniz için sıkıştıracak olabilirler. Karar verirken mümkün mertebe çıkarlarınızı gözetin.
Kova
Kafanızı toplamakta zorlanabilirsiniz. O nedenle kendinizi daha çok yapmanız gereken işlere vermeye çalışın bugün.
Balık
Birçok insanla bir araya gelip manalı, manasız konuşmalar içine girebilirsiniz. İşin gerçeği, gereksiz insanlardan uzak durun derim.