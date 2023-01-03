Günlük burç yorumları (3 Ocak 2023)

Ay gece saat 01:16 ile 05:44 arası boşlukta olacak ve sonra İkizlerde hareketine başlayacak. İletişim ağırlık kazanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Kardeş ve arkadaş çevrenizde bazı olumlu gelişmeler yaşamanız çok mümkün bunları takip edebildiğiniz sürece kazanabilirsiniz.
BOĞA
Para meseleleri bugün her ne kadar olumlu yönde gelişecek gibi dursada bir zaman sonra askıda kalabilir. Hemen ümitsizliğe düşmeyin.
İKİZLER
Tam olarak kendinizi bugün kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama merak etmeyin akılcı düşündüğünüz anda sıkıntıdan kurtulursunuz.
YENGEÇ
Kendinizi kıstırılmış, kapatılmış ve sanki artık hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Bunun geçici olduğunu bilmeniz yeterli.
ASLAN
Sosyalleşme isteğinize biraz ket vurmanızda fayda var. Bugün çok daha önemli bitirilmesi gereken işleriniz olabilir. Onlara konsantre olun derim.
BAŞAK
İş konusunda aceleci olmanızı isteyenler olabilir. Bugün hangi konu olursa olsun biraz daha ağırdan almanız işin sağlığı için önemli duruyor.
TERAZİ
Bugün büyük kurum kuruluşlarla veya devlet kapısı ile ilgili işleriniz varsa halletmek için kollarınızı sıvamanızda fayda var.
AKREP
İkili ilişkilerde yorucu bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle karşınızdakini çok iyi anladığınızdan emin olmaya bakın. Ve sakin kalın.
YAY
Çalışma koşullarınızın iyileşmesi için önünüzde bazı fırsatlar oluşabilir, o nedenle çok daha dikkatli çevrenize bakın derim.
OĞLAK
Sağlık konusunda bugün biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken tahliller veya kontroller varsa bunları mutlaka gözden geçirin.
KOVA
Duygusal konularda bugün hassas bir günden geçmeniz çok mümkün. O nedenle kendinizi ilişkilerde biraz daha korumaya bakın.
BALIK
Aile büyükleri ile halletmeniz gereken mevzular varsa bunları biran önce halledebilirsiniz önünüzde olumlu bir süreç başlayabilir.