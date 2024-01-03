Günlük burç yorumları (3 Ocak 2024)

Bugün gece 02:36 ile 03:47 arasında Ay Başak burcundan Terazi burcuna geçene kadar boşlukta olacak. gece saatlerinde hayatınızda herhangi bir şeyi düzenlemek, düzeltmek isterseniz bitiremeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde ise Ay Terazi burcunda derece almış olacak, Terazi’nin yöneticisi Venüs ile güzel açılar oluşturacak. Bugün sosyalleşmek, eğlenmek, güzellik ve estetik konularına vakit ayırmak için şanslı bir görünüm var. İletişim konularında artık rahatlıyoruz, müjde Merkür ileri harekete geçiyor.