Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 00:05 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 09:32

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 1

Ay Balık burcunda seyrediyor

Yeni kararlar alırken tutarlı ve gerçekçi olmaya çalışın. İçinizdeki hayal gücünü somutlaştırarak hayatınızı güzelleştirebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 2

Boğa

Gireceğiniz her türlü etkileşimde duruşunuz ve tarzınız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınız göz doldurabilir.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 3

İkizler

Çalışmalarınızda göstereceğiniz yaratıcılık sizi daha ileri taşıyabilir. Özgün fikirlerinizi sunmaktan çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 4

Yengeç

Çocuklarınıza her zamankinden daha çok ilgi verebilir, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İnandığınız yollar amaçlarınıza hizmet ediyor.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 5

Aslan

Duygularınız yoğun, hisleriniz şiddetli bunu yaşamak çok güzel olsa da rehavete fazla kapılmayın derim. Harcamalarınızı kontrollü yapmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 6

Başak

Yeni girişimler ve ortaklı ilişkiler konusunda şanslısınız. Muntazam arayışınıza uygun ilişkiler söz konusu.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 7

Terazi

Beslenmenizi düzenlemek, sağlığınıza olumlu katkılar yapmak için araştırmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 8

Akrep

Yoğun romantik duygular besleyebilir, partnerinize karşı gösterişli ifadelerde kendinizi bulabilirsiniz. Sahne sizin anın tadını çıkarın.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 9

Yay

Mal-mülk gibi yatırımlar konusunda aileniz ile fikir alışverişinde bulunabilir, elinizdekileri değerlendirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 10

Oğlak

Kardeşleriniz ve yakın çevrenizden yana şanslı bir gün. Oldukça uyumlu ve pozitif olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 11

Kova

Maddi konulardaki odağınızı dağıtmak gözünüzde büyüyen konuların o kadar da önemli olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Kendinizin farkında olmalısınız.

Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022) - 12

Balık

Mental olarak biraz dağınık ve unutkan olabilirsiniz. Dışarıdan da belli olan bu ruh haliniz kendinizi ifade etmenizi zorlaştırabilir.

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