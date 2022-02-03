Günlük burç yorumları (3 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 00:05 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 09:32
Ay Balık burcunda seyrediyor
Yeni kararlar alırken tutarlı ve gerçekçi olmaya çalışın. İçinizdeki hayal gücünü somutlaştırarak hayatınızı güzelleştirebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Boğa
Gireceğiniz her türlü etkileşimde duruşunuz ve tarzınız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınız göz doldurabilir.
İkizler
Çalışmalarınızda göstereceğiniz yaratıcılık sizi daha ileri taşıyabilir. Özgün fikirlerinizi sunmaktan çekinmeyin.
Yengeç
Çocuklarınıza her zamankinden daha çok ilgi verebilir, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İnandığınız yollar amaçlarınıza hizmet ediyor.
Aslan
Duygularınız yoğun, hisleriniz şiddetli bunu yaşamak çok güzel olsa da rehavete fazla kapılmayın derim. Harcamalarınızı kontrollü yapmanızda fayda var.
Başak
Yeni girişimler ve ortaklı ilişkiler konusunda şanslısınız. Muntazam arayışınıza uygun ilişkiler söz konusu.
Terazi
Beslenmenizi düzenlemek, sağlığınıza olumlu katkılar yapmak için araştırmalar yapabilirsiniz.
Akrep
Yoğun romantik duygular besleyebilir, partnerinize karşı gösterişli ifadelerde kendinizi bulabilirsiniz. Sahne sizin anın tadını çıkarın.
Yay
Mal-mülk gibi yatırımlar konusunda aileniz ile fikir alışverişinde bulunabilir, elinizdekileri değerlendirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz.
Oğlak
Kardeşleriniz ve yakın çevrenizden yana şanslı bir gün. Oldukça uyumlu ve pozitif olabilirsiniz.
Kova
Maddi konulardaki odağınızı dağıtmak gözünüzde büyüyen konuların o kadar da önemli olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Kendinizin farkında olmalısınız.
Balık
Mental olarak biraz dağınık ve unutkan olabilirsiniz. Dışarıdan da belli olan bu ruh haliniz kendinizi ifade etmenizi zorlaştırabilir.